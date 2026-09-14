Lewandowski w MLS: Jest słabiej niż w Barcelonie, ale tak samo jak w Bayernie [STATYSTYKI]

Mecz Chicago Fire z New England Revolution był dziesiątym spotkaniem Roberta Lewandowskiego rozegranym w Major League Soccer. Tym razem Polak gola nie zdobył, a jego zespół meczu nie wygrał, ale to nie zmienia faktu, że 38-letni napastnik początek przygody z amerykańskim soccerem może uznać za udany.
Sześć goli i dwie asysty Lewandowskiego w MLS
Trener Gregg Berhalter już dziesięciokrotnie posyłał Lewandowskiego do boju (łącznie 725 minut) w rozgrywkach ligowych. Jaki jest tego efekt? Sześć goli i dwie asysty. Lewandowski ma koncie gole strzelone przeciwko: Charlotte FC (dublet), Orlando City, Seattle Sounders, Toronto FC i Interowi Miami.
Dołożył do tego trafienie w Leagues Cup z meksykańskim Club Santos Laguna.
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Lewandowski w Barcelonie i Bayernie
Początek w Chicago Fire jest dla Lewandowskiego udany, ale nie aż tak dobry jak to było w Barcelonie. W pierwszych dziesięciu meczach w barwach „Dumy Katalonii” polski snajper trafił aż 11 razy utrzelując po drodze aż cztery dublety i dokładając trzy asysty.
Co ciekawe, statystyki Lewandowskiego w Bayernie Monachium są identyczne jak w Chicago. Tam również zdobył 6 goli i miał dwie asysty w pierwszych dziesiąciu meczach.
|Klub / liga
|Pierwsze 10 występów
|Minuty
|Gole
|Asysty
|Borussia Dortmund – Bundesliga
|10
|203
|3
|0
|Bayern Monachium – Bundesliga
|10
|779
|6
|2
|FC Barcelona – La Liga
|10
|793
|11
|3
|Chicago Fire – MLS
|10
|725
|6
|2