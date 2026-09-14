Lewandowski w MLS: Jest słabiej niż w Barcelonie, ale tak samo jak w Bayernie [STATYSTYKI]

13:20, 14. września 2026
Cezary Brzuzy
Cezary Brzuzy Źródło:  Goal.pl

Jeśli liczby nie kłamią to Robert Lewandowski zaliczył niezły start w Chicago Fire. Snajper reprezentacji Polski w pierwszych dziesięciu meczach w MLS strzelił 6 goli i zaliczył dwie asysty.

Robert Lewandowski
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mecz Chicago Fire z New England Revolution był dziesiątym spotkaniem Roberta Lewandowskiego rozegranym w Major League Soccer. Tym razem Polak gola nie zdobył, a jego zespół meczu nie wygrał, ale to nie zmienia faktu, że 38-letni napastnik początek przygody z amerykańskim soccerem może uznać za udany.

Sześć goli i dwie asysty Lewandowskiego w MLS

Trener Gregg Berhalter już dziesięciokrotnie posyłał Lewandowskiego do boju (łącznie 725 minut) w rozgrywkach ligowych. Jaki jest tego efekt? Sześć goli i dwie asysty. Lewandowski ma koncie gole strzelone przeciwko: Charlotte FC (dublet), Orlando City, Seattle Sounders, Toronto FC i Interowi Miami.

Dołożył do tego trafienie w Leagues Cup z meksykańskim Club Santos Laguna.

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Lewandowski w Barcelonie i Bayernie

Początek w Chicago Fire jest dla Lewandowskiego udany, ale nie aż tak dobry jak to było w Barcelonie. W pierwszych dziesięciu meczach w barwach „Dumy Katalonii” polski snajper trafił aż 11 razy utrzelując po drodze aż cztery dublety i dokładając trzy asysty.

Co ciekawe, statystyki Lewandowskiego w Bayernie Monachium są identyczne jak w Chicago. Tam również zdobył 6 goli i miał dwie asysty w pierwszych dziesiąciu meczach.

Klub / ligaPierwsze 10 występówMinutyGoleAsysty
Borussia Dortmund – Bundesliga1020330
Bayern Monachium – Bundesliga1077962
FC Barcelona – La Liga10793113
Chicago Fire – MLS1072562

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