Yamal domaga się Złotej Piłki. Mourinho wystarczyły dwa słowa

15:39, 14. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Jose Mourinho skomentował ostatnie wypowiedzi Lamine Yamala o Złotej Piłce. Nastolatek uważa, że zasługuje na wyróżnienie. Trener Realu Madryt odpowiedział w dwóch krótkich słowach.

Kylian Mbappe i Lamine Yamal
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Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Lamine Yamal

Mourinho zareagował na apele Yamala ws. Złotej Piłki

Złota Piłka to od kilku tygodni temat rzeka. Eksperci przerzucają się nazwiskami, kto powinien otrzymać w tym roku najważniejszą indywidualną nagrodę. Coraz częściej głos w sprawie zabierają również trenerzy oraz sami zawodnicy. Kylian Mbappe już od dłuższego czasu prowadzi w mediach kampanię, która ma na celu przyznanie mu nagrody. Jego śladem poszedł również Lamine Yamal, który głośno mówi o swoich ambicjach.

W ostatnim wywiadzie dla stacji Movistar wprost przyznał, że ze względu na to, co wygrał, Złota Piłka należy się właśnie jemu. Z kolei za swojego głównego rywala uważa Kyliana Mbappe. Zdaniem nastolatka z FC Barcelony to właśnie oni są obecnie najlepszymi piłkarzami na świecie.

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O komentarze Yamala na konferencji prasowej zapytany został Jose Mourinho. Portugalczyk w przeszłości sugerował, że Złota Piłka powinna trafić do piłkarza Realu Madryt. Nietrudno się domyślić, że miał na myśli wspomnianego już wcześniej Mbappe. Na pytanie dziennikarza odpowiedział krótko. Jego słowa są jednak różnie interpretowane w świecie futbolu.

Bez komentarza. Szanuje wszystkie opinie, ale nie zamierzam nic mówić – odpowiedział Jose Mourinho.

Uroczysta gala, podczas której przyznana zostanie Złota Piłka odbędzie się 26 października w Londynie. Będzie to 70. edycja plebiscytu, który pierwszy raz w historii odbędzie się poza Francją.

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