Haaland celem transferowym hiszpańskiego giganta

Erling Haaland jest związany z Man City, z którym ma kontrakt do 2034 roku. Z doniesień El Nacional wynika jednak, że Norweg stał się priorytetem FC Barcelony. Joan Laporta planuje spotkanie z agentem.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

FC Barcelona wybrała Haalanda jako cel transferowy

Erling Haaland podtrzymał formę z poprzedniego sezonu i imponuje skutecznością na boiskach Premier League. W tym sezonie ma na swoim koncie już 6 bramek w 6 meczach we wszystkich rozgrywkach. Manchester City teoretycznie nie musi obawiać się o jego przyszłość. Powód jest bardzo prosty, a konkretnie wieloletni kontrakt, jaki podpisał. Jego umowa obowiązuje aż do czerwca 2034 roku.

Mimo to co jakiś czas pojawiają się plotki, że Haaland chciałby spróbować sił w nowej lidze. Na brak zainteresowania narzekać nie może, ponieważ od dawna krążą pogłoski, że u siebie w składzie widziałby go Real Madryt. Z doniesień El Nacional wynika, że Norweg przykuł uwagę FC Barcelony.

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Joan Laporta powoli rozpoczął planowanie letniego okna transferowego w przyszłym roku. Celem ma być sprowadzenie klasowego napastnika, co nie udało się w minione lato. Prezydent katalońskiego klubu ma spotkać się z agentem zawodnika, aby dowiedzieć się, czy taki transfer byłby w ogóle możliwy oraz wybadać żądania finansowe. Spotkanie ma na celu wyprzedzić inne zainteresowany kluby i wysłać sygnał piłkarzowi, że wiążą z nim duże plany.

Na ten moment to tylko plotki transferowe, ale informacje z przeszłości mogą sugerować, że Barcelona rzeczywiście planuje krok w stronę Haalanda. Nie jest to pierwszy raz, gdy media łączą napastnika z mistrzem Hiszpanii.