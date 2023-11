AC Milan tylko zremisował z Lecce (2:2) w spotkaniu 12. kolejki Serie A. Rossoneri do przerwy prowadzili dwoma golami, ale w drugiej odsłonie swoją przewagę roztrwonili. Tymczasem w doliczonym czasie gry na szczęście dla mediolańczyków sędzia nie uznał bardzo ładnej bramki dla gospodarzy.

Podziałem punktów zakończył się mecz Lecce – AC Milan

Rossoneri stracili dwa oczka na własne życzenie

Niezwykle emocjonują była końcówka rywalizacji, gdy sędzia musiał anulować trafienie dla gospodarzy

Lecce – AC Milan: cztery gole na Via del Mare

AC Milan świeżo po sukcesie w Lidze Mistrzów, jakim była wygrana z Paris Saint-Germain (2:1) miał zamiar wrócić także na zwycięski szlak w lidze włoskiej. Zadanie nie było jednak łatwe, bo na drodze Rossonerich stanęło US Lecce, mające na swoim koncie wygrane spotkania z Lazio, Salernitaną czy Genoą.

Pierwsza część rywalizacji toczonej na Stadio Via del Mare mogła się podobać. Gospodarze i goście postawili na ofensywną grę, co skutkowało dwoma golami.

Wynik meczu został otwarty w 28. minucie, gdy Olivier Giroud wykorzystał podanie Theo Hernandeza i strzałem z bliska pokonał golkipera rywali. Z kolei w 35. minucie bramkę na 2:0 zdobył Tijani Reijnders. Na przerwę mediolańczycy udali się w bardzo dobrych nastrojach.

W drugiej połowie gospodarze wzięli się solidniej do pracy i na efekty nie trzeba było długo czekać. Najpierw w 66. minucie kontaktowe trafienie zaliczył Nicola Sansone. Tymczasem 240 sekund później bramkę na 2:2 zdobył Lameck Banda. W szeregach gości zrobiło się nerwowo.

CO TU SIĘ DZIEJE! 🤯🔥



AC Milan wygrywał już 2:0 z US Lecce, ale gospodarze zdołali odrobić straty i mamy remis! 😱 Strzelcem gola Lameck Banda! ⚽️

Gdy wydawało się, że do końca zawodów rezultat już się nie zmieni, to w doliczonym czasie meczu na strzał z ponad 30 metrów pozwolił sobie Roberto Piccoli. Mike Maignan został po nim zmuszony do kapitulacji. Na szczęście dla gości po weryfikacji VAR sędzia anulował gola dla gospodarzy i spotkanie zakończyło się remisem 2:2.