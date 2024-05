Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte poirytowany zachowaniem Aurelio De Laurentiisa

Antonio Conte pozostaje bez zatrudnienia od marca 2023 roku, gdy został zwolniony z Tottenhamu Hotspur. Wydawało się, że ceniony menedżer zostanie nowym trenerem Napoli, do którego był przymierzany od kilku miesięcy. Tymczasem włoski dziennik “La Repubblica” poinformował, że 54-latek nie przejmie drużyny Azzurrich i zapadła już ostateczna decyzja w tej sprawie. Co ciekawe, to szkoleniowiec zamknął drzwi przed neapolitańskim klubem, a nie na odwrót.

Urodzony w Lecce menedżer podobno jest zirytowany zachowaniem prezydenta Napoli – Aurelio De Laurentiisa – z którym od jakiegoś czasu prowadził zaawansowane negocjacje dążące do nawiązania współpracy. Włodarz byłego mistrza Serie A mimo to ciągle szukał i rozmawiał z innymi kandydatami, co miało zdenerwować Antonio Conte. Pięćdziesięcioczterolatek postanowił zatem nie kontynuować rozmów z neapolitańskim zespołem i po prostu skupić się na innych opcjach.

Wygląda więc na to, że w wyścigu o posadę trenera Napoli pozostały tylko dwa nazwiska – Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergamo) oraz Stefano Pioli (AC Milan). Obecnie ekipą Azzurrich opiekuje się Francesco Calzona, który na tym stanowisku zastąpił Waltera Mazzarriego.