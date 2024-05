Goncalo Feio w przeszłości zaatakował fizycznie Pawła Tomczyka prezesa Motoru Lublin. Jak poinformował Przegląd Sportowy, prokuratura podjęła decyzję w tej sprawie i skierowała ją do mediacji.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio bez zarzutów, ale sprawa została skierowana do mediacji

Goncalo Feio w kwietniu został mianowany nowym trenerem Legii Warszawa. Charyzmatyczny Portugalczyk, zanim trafił do stołecznego klubu, przez półtora roku był związany kontraktem z Motorem Lublin. W poprzednim klubie w marcu ubiegłego roku znalazł się na pierwszych stronach portali sportowych ze względu na karygodną sytuację, której się dopuścił. 34-latek zaatakował fizycznie (rzucił w niego kuwetą) prezesa klubu Pawła Tomczyka. Konflikt wszedł na drogę sądową, a prokuratura podjęła już pierwszą decyzję.

Jak poinformował Przegląd Sportowy, póki co Goncalo Feio uniknął zarzutów, lecz nie oznacza to, że w najbliższym czasie ich nie usłyszy. Prokuratura Rejonowa w Lublinie skierowała sprawę pomiędzy Portugalczykiem a Tomczykiem do mediacji. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie na łamach dziennika przekazała, że sprawą zajmie się teraz mediator. Obie strony mają możliwość dowiedzenia się, czego od siebie chcą. Cała sprawa związana z mediacją na linii Feio – Tomczyk może potrwać około miesiąca. Po zakończonych rozmowach prokuratura oceni czy sprawę można umorzyć, czy też nie.

Wychodzi więc na to, że los Feio spoczywa w rękach byłego prezesa Motoru Lublin. To, czy trener Legii Warszawa, usłyszy wyrok, zależy w dużej mierze od postawy Pawła Tomczyka w czasie nadchodzących mediacji.