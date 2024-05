Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Milan szykuje się do rozmów z Roberto De Zerbim

AC Milan ma coraz mniej czasu na podjęcie ostatecznej decyzji ws. przyszłości Stefano Pioliego. Włoski taktyk według prognoz mediów ma zostać zwolniony po zakończeniu sezonu, a w kuluarach pojawia się coraz więcej kandydatów, którzy mogą go zastąpić. Niedawna decyzja o rozstaniu Roberto De Zerbiego z Brighton wywołała poruszenie w świecie futbolu, bowiem wiele klubów widziałoby go u siebie.

La Gazzetta dello Sport w poniedziałkowym wydaniu poinformowała, że 44-latek znalazł się w kręgu zainteresowań Milanu. Co więcej, Rossoneri w najbliższych dniach planują spotkać się ze szkoleniowcem, aby dowiedzieć się, czy byłby chętny do pracy w Mediolanie. Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy czerwono-czarni zerkają w kierunku De Zerbiego. Wcześniej również rozważali jego kandydaturę, lecz na przeszkodzie stała klauzula wykupu w wysokości 13 milionów euro. Sprawa jednak wróciła na wokandę po dość niespodziewanym rozstaniu Włocha z Mewami.

Na chwilę obecną wciąż faworytem do objęcia posady, którą piastuje Stefano Pioli jest Paulo Fonseca z OSC Lille. Aczkolwiek ewentualna wstępna rozmowa zarządu z Roberto De Zerbim bardzo szybko może zmienić priorytet Milanu.

W tym sezonie Rossoneri zakończą rozgrywki w Serie A na 2. miejscu za plecami Interu Mediolan. Misja podbicia Ligi Europy po spadku z Ligi Mistrzów również nie zakończyła się sukcesem. Z europejskich pucharów w ćwierćfinale wyrzuciła ich AS Roma. Przygodę z Pucharem Włoch również zakończyli na etapie 1/4 finału, gdzie przegrali z Atalantą.