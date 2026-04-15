Cassano szczerze o sobie. Tak ocenił Tottiego, Baggio i Del Piero

19:35, 15. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Antonio Cassano znany jest ze swoich szokujących wypowiedzi na temat piłki nożnej. Włoch ostatnio odniósł się do porównań z innymi rodakami z czasów, gdy grał jeszcze zawodowo.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Cassano

Antonio Cassano konkretnie i jednoznacznie. O kolegach z kadry

Antonio Cassano to były napastnik reprezentacji Włoch, który ostatnio podzielił się ciekawą perspektywą. Porównał się do innych znanych włoskich piłkarzy z przeszłości.

– Czy w swoim najlepszym okresie byłem lepszy od Tottiego, Del Piero czy Baggio? Zdecydowanie. Chociaż nigdy nie osiągnąłem takiego poziomu w karierze ani w życiu, wciąż cenię siebie o wiele bardziej – mówił Cassano, cytowany przez Viva El Futbol.

– Baggio jest wspaniały. Totti był najlepszym numerem 10 w historii włoskiej piłki nożnej. Del Piero był uważany za fenomenalnego zawodnika, ale gdybym osiągnął 100 procent, byłbym lepszy od całej trójki – uzupełnił Włoch.

– W czym jestem lepszy od Tottiego? Byłem bardziej kreatywny, silniejszy fizycznie niż Baggio i lepszy we wszystkim od Del Piero. On strzelił więcej goli ode mnie, ale mówię o moim najlepszym okresie – podkreślił 43-latek.

– Gdybym osiągnął to, do czego byłem przeznaczony, nie miałbym rywali. Bramki nie mówią wszystkiego. Byłem wyjątkowy – dodał Cassano.

Były napastnik rozegrał 39 spotkań w reprezentacji Włoch. Strzelił w nich 10 goli. W trakcie swojej kariery Cassano bronił barw takich ekip jak Roma, Real Madryt, Sampdoria, Milan czy Inter Mediolan. W trakcie kariery był mistrzem Hiszpanii z Królewskimi i mistrzem Włoch w barwach Rossonerich.

