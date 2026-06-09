Argentyna – Islandia: typy, kursy, zapowiedź (10.06.2026)

Argentyna – Islandia: typy bukmacherskie
W środę w godzinach nocnych czasu polskiego ostatni mecz towarzyski przed nadchodzącym mundialem rozegra Argentyna. Jej rywalem będzie Islandia, której nie zobaczymy podczas turnieju na boiskach w USA, Kanadzie i Meksyku. Aktualny mistrz świata prezentuje wysoką formę w sparingach, czego efektem jest passa sześciu kolejnych zwycięstw. Spodziewam się, że seria ta będzie trwać dalej, a dodatkowo zobaczymy kilka goli. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.
Argentyna – Islandia: ostatnie wyniki
Argentyna śrubuje serię zwycięstw w meczach sparingowych. Towarzyskie granie zaczęła już w październiku ubiegłego roku od pokonania 1:0 Wenezueli. Aktualni mistrzowie świata wygrali później jeszcze pięć sparingów, w tym ostatnio z Hondurasem 2:0. Passa sześciu kolejnych triumfów jest imponująca. Większe wrażenie robi jednak bilans bramkowy 18:1 w przytoczonym okresie.
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Gorsze nastroje panują w reprezentacji Islandii, która nie wygrała jeszcze w 2026 roku. Po raz ostatnia sztuka ta udała jej się w listopadzie ubiegłego roku z Azerbejdżanem (2:0). W ostatnich miesiącach Islandczycy ulegli Meksykowi (0:4) i Japonii (0:1). Zremisowali natomiast z Kanadą (2:2) i Haiti (1:1).
Argentyna – Islandia: historia
Reprezentacje te grały ze sobą dotychczas tylko raz. Los skojarzył je w pierwszej kolejce mistrzostw świata w 2018 roku. Argentyna przeważała wówczas zdecydowanie, dzięki czemu objęła prowadzenie po golu Sergio Aguero. Cztery minuty później wyrównał jednak Alfred Finnbogason. Islandia zdołała utrzymać korzystny wynik do końca i zremisowała ostatecznie 1:1.
Argentyna – Islandia: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Argentynę, czego dowodzi kurs około 1.17. Współczynnik na remis to 7.50. Z kolei wygraną Islandii możesz zagrać po kursie 16.00.
Argentyna – Islandia: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Argentyny
- Remis
- Wygrana Islandii
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Argentyna – Islandia: przewidywane składy
Argentyna: Musso; Giay, Romero, Martinez, Tagliafico; Simeone, Mac Allister, Fernandez, Gonzalez; Martinez, Almada
Islandia: Valdimarsson; Thorhallsson, Gretarsson, Hermannsson, Magnusson, Tomasson; Ellertsson, G Thordarson, Baldursson, Gudmundsson; Oskarsson
Argentyna – Islandia: transmisja meczu
Mecz Argentyna – Islandia odbędzie się w środę (10 czerwca) o godzinie 03:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 1. Spotkanie obejrzysz także online po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w serwisie polsatboxgo.pl lub w usłudze bukmachera STS TV.
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