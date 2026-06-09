Argentyna – Islandia: typy, kursy, zapowiedź (10.06.2026)

Argentyna - Islandia: typy i kursy na mecz towarzyski. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Argentyna – Islandia: typy bukmacherskie

W środę w godzinach nocnych czasu polskiego ostatni mecz towarzyski przed nadchodzącym mundialem rozegra Argentyna. Jej rywalem będzie Islandia, której nie zobaczymy podczas turnieju na boiskach w USA, Kanadzie i Meksyku. Aktualny mistrz świata prezentuje wysoką formę w sparingach, czego efektem jest passa sześciu kolejnych zwycięstw. Spodziewam się, że seria ta będzie trwać dalej, a dodatkowo zobaczymy kilka goli. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar STS 1,52 Powyżej 2‚5 bramki przejdź do STS

Argentyna – Islandia: ostatnie wyniki

Argentyna śrubuje serię zwycięstw w meczach sparingowych. Towarzyskie granie zaczęła już w październiku ubiegłego roku od pokonania 1:0 Wenezueli. Aktualni mistrzowie świata wygrali później jeszcze pięć sparingów, w tym ostatnio z Hondurasem 2:0. Passa sześciu kolejnych triumfów jest imponująca. Większe wrażenie robi jednak bilans bramkowy 18:1 w przytoczonym okresie.

Gorsze nastroje panują w reprezentacji Islandii, która nie wygrała jeszcze w 2026 roku. Po raz ostatnia sztuka ta udała jej się w listopadzie ubiegłego roku z Azerbejdżanem (2:0). W ostatnich miesiącach Islandczycy ulegli Meksykowi (0:4) i Japonii (0:1). Zremisowali natomiast z Kanadą (2:2) i Haiti (1:1).

Argentyna – Islandia: historia

Reprezentacje te grały ze sobą dotychczas tylko raz. Los skojarzył je w pierwszej kolejce mistrzostw świata w 2018 roku. Argentyna przeważała wówczas zdecydowanie, dzięki czemu objęła prowadzenie po golu Sergio Aguero. Cztery minuty później wyrównał jednak Alfred Finnbogason. Islandia zdołała utrzymać korzystny wynik do końca i zremisowała ostatecznie 1:1.

Argentyna – Islandia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Argentynę, czego dowodzi kurs około 1.17. Współczynnik na remis to 7.50. Z kolei wygraną Islandii możesz zagrać po kursie 16.00.

Argentyna – Islandia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Argentyny

Remis

Wygrana Islandii Wygrana Argentyny

Remis

Wygrana Islandii 0 Votes

Argentyna – Islandia: przewidywane składy

Argentyna: Musso; Giay, Romero, Martinez, Tagliafico; Simeone, Mac Allister, Fernandez, Gonzalez; Martinez, Almada

Islandia: Valdimarsson; Thorhallsson, Gretarsson, Hermannsson, Magnusson, Tomasson; Ellertsson, G Thordarson, Baldursson, Gudmundsson; Oskarsson

Argentyna – Islandia: transmisja meczu

Mecz Argentyna – Islandia odbędzie się w środę (10 czerwca) o godzinie 03:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 1. Spotkanie obejrzysz także online po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w serwisie polsatboxgo.pl lub w usłudze bukmachera STS TV.

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