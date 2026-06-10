Casado odejdzie z Barcelony. Znany klub już wykonał pierwszy ruch

Marc Casado coraz poważniej rozważa odejście z FC Barcelony. Według najnowszych informacji zainteresowanie pomocnikiem wykazuje klub, który może zaoferować mu znacznie większą rolę w drużynie.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc Casado

Barcelona jest gotowa wysłuchać ofert za Casado

Marc Casado od lat uchodził za jednego z wychowanków, którzy mieli na stałe zaistnieć w pierwszym zespole Barcelony. Sytuacja 22-latka zaczęła się jednak komplikować. Teraz coraz realniejsze jest jego odejście z klubu.

Według katalońskiego Sportu, jednym z klubów najmocniej zainteresowanych pomocnikiem jest Real Betis. Andaluzyjczycy mieli już nawiązać pierwsze kontakty w sprawie potencjalnego transferu. W klubie bardzo wysoko oceniane są umiejętności oraz boiskowa inteligencja zawodnika.

Na razie nie doszło do zaawansowanych negocjacji. Źródło podaje jednak, że rozmowy mogą nabrać tempa na początku lipca. Sam Casado ma być otwarty na zmianę otoczenia, ale pod jednym warunkiem. Jeśli opuści Barcelonę, chce trafić do zespołu, w którym będzie odgrywał ważną rolę i regularnie pojawiał się na boisku.

To właśnie dlatego Betis może okazać się atrakcyjnym kierunkiem. Klub daje szansę gry w Lidze Mistrzów, a jednocześnie może zagwarantować pomocnikowi większą odpowiedzialność niż obecnie w Barcelonie.

Katalończycy preferują definitywną sprzedaż lub transakcję obejmującą część praw do zawodnika. Barcelona liczy na wpływ przekraczający 20 milionów euro. Taka kwota może jednak stanowić problem dla Betisu i wymagać znalezienia bardziej elastycznego rozwiązania.

Sytuację Casado monitorują również inne kluby. Zainteresowanie pomocnikiem wykazuje Bayer Leverkusen, a jego nazwisko znajduje się także na radarach zespołów z Premier League.