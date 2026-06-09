Paz wskazał, gdzie chce grać. Finalna decyzja należy do Mourinho

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Mourinho ściągnie Paza do Realu już teraz?

Real Madryt stawia na solidną przebudowę po dwóch fatalnych sezonach – Florentino Perez dogadał się już z Jose Mourinho, który przejmie stery po Alvaro Arbeloi. Doświadczony działacz podczas kampanii wyborczej dopiął ponadto transfery Ibrahimy Konate oraz Denzela Dumfriesa. Na tym nie koniec, bowiem Królewscy szykują kolejne wzmocnienia do defensywy oraz środka pola. Pod znakiem zapytania stoi też przyszłość Nico Paza – w pewnym momencie wydawało się, że jego wykup jest przesądzony.

Argentyńczyk ma za sobą bardzo dobry czas w Como. Był liderem drużyny, która zajęła sensacyjne czwarte miejsce w rozgrywkach Serie A i awansowała do Ligi Mistrzów. Przy sprzedaży wychowanka Real zapewnił sobie możliwość odkupu za zaledwie dziewięć milionów euro. To niezwykle korzystne rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że na dzisiaj Paz jest warty zdecydowanie więcej.

Konkretna decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Co więcej, sam Paz nie spieszy się z powrotem na Santiago Bernabeu i woli pozostać we Włoszech na jeszcze jeden sezon. Uważa, że Como to znakomite miejsce do rozwoju, a możliwość regularnej gry i sprawdzenia się w Lidze Mistrzów tylko mu pomoże. Pomocnik musi jednak wyczekiwać na to, co postanowi Mourinho, do którego należeć będzie ostateczna decyzja w tej sprawie.