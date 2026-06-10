Kadra Kolumbii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Kolumbii na mundial 2026
Reprezentacja Kolumbii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 25 maja. Selekcjoner Nestor Lorenzo wybrał 26 zawodników.
Bramkarze: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)
Obrońcy: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)
Pomocnicy: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota Utd), Jaminton Campaz (Rosario Central)
Napastnicy: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern Monachium), Luis Suarez (Sporting), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (FC Krasnodar)
Selekcjoner: Nestor Lorenzo
Z kim gra Kolumbia w grupie MŚ 2026?
Kolumbijczycy rywalizują w grupie K. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Uzbekistanem. Drugim przeciwnikiem będzie DR Konga, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Portugalią.
Terminarz reprezentacji Kolumbii w grupie K:
- 18 czerwca 2026, godz. 04:00 – Uzbekistan – Kolumbia (Meksyk),
- 24 czerwca 2026, godz. 04:00 – Kolumbia – DR Konga (Zapopan),
- 28 czerwca 2026, godz. 01:30 – Kolumbia – Portugalia (Miami)
Drużyna prowadzona przez Nestora Lorenzo będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Uzbekistanem odbędzie się w Meksyku, spotkanie z DR Konga zostanie rozegrane w Zapopan, a pojedynek z Portugalią zaplanowano w Miami.