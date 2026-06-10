Kadra Kolumbii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Kolumbii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Nestora Lorenzo, listę powołanych oraz terminarz meczów Kolumbii w grupie K.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Kadra Kolumbii na mundial 2026

Reprezentacja Kolumbii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 25 maja. Selekcjoner Nestor Lorenzo wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Camilo ⁠Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)

Obrońcy: ​Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer ​Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), ​Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Pomocnicy: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), ⁠Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River ⁠Plate), James Rodriguez (Minnesota Utd), Jaminton ​Campaz (Rosario Central)

Napastnicy: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern Monachium), ​Luis Suarez (Sporting), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (FC Krasnodar)

Selekcjoner: Nestor Lorenzo

Z kim gra Kolumbia w grupie MŚ 2026?

Kolumbijczycy rywalizują w grupie K. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Uzbekistanem. Drugim przeciwnikiem będzie DR Konga, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Portugalią.

Terminarz reprezentacji Kolumbii w grupie K:

18 czerwca 2026, godz. 04:00 – Uzbekistan – Kolumbia (Meksyk),

24 czerwca 2026, godz. 04:00 – Kolumbia – DR Konga (Zapopan),

28 czerwca 2026, godz. 01:30 – Kolumbia – Portugalia (Miami)

Drużyna prowadzona przez Nestora Lorenzo będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Uzbekistanem odbędzie się w Meksyku, spotkanie z DR Konga zostanie rozegrane w Zapopan, a pojedynek z Portugalią zaplanowano w Miami.