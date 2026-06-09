Głośny transfer Arsenalu?! Gwiazda Juventusu na radarze
Arsenal ma za sobą świetny sezon. Drużyna prowadzona przez Mikela Artetę sięgnęła po upragnione mistrzostwo Premier League. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie triumfu w Lidze Mistrzów. Kanonierzy chcą osiągnąć ten cel w przyszłym sezonie i myślą o wielkich wzmocnieniach. Jedno może nadejść z Juventusu. „The Athletic” informuje, że w kręgu zainteresowań Londyńczyków znalazł się Kenan Yildiz.
Reprezentant Turcji błyszczy na boiskach Serie A i nieprzypadkowo patrzy Arsenalu w jego kierunku. Brytyjska prasa zdradza, że Kanonierzy skontaktowali się z Juventusem w sprawie skrzydłowego. Na ten moment nie znamy odpowiedzi Starej Damy. Turyńczycy z pewnością nie chcieliby rozstawać się ze swoją gwiazdą, ale wszystko mogą zmienić pieniądze. Jeśli na ich stole pojawi się odpowiednia kwota, to mogą rozważyć sprzedaż 21-latka.
Kenan Yildiz już w przeszłości był łączony z Arsenalem. Do tej pory jednak mistrzowie Premier League nie działali w kwestii jego transferu. Teraz sytuacja uległa zmianie. Brak awansu Juventusu do Ligi Mistrzów może sprawić, że sam Turek poprosi o przeniesienie do innego zespołu. Są to jednak tylko dywagacje.
W minionym sezonie Kenan Yildiz rozegrał 47 spotkań w koszulce Juventusu. Turek zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także zaliczył 10 asyst.