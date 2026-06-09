PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Głośny transfer Arsenalu?! Gwiazda Juventusu na radarze

Arsenal ma za sobą świetny sezon. Drużyna prowadzona przez Mikela Artetę sięgnęła po upragnione mistrzostwo Premier League. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie triumfu w Lidze Mistrzów. Kanonierzy chcą osiągnąć ten cel w przyszłym sezonie i myślą o wielkich wzmocnieniach. Jedno może nadejść z Juventusu. „The Athletic” informuje, że w kręgu zainteresowań Londyńczyków znalazł się Kenan Yildiz.

Reprezentant Turcji błyszczy na boiskach Serie A i nieprzypadkowo patrzy Arsenalu w jego kierunku. Brytyjska prasa zdradza, że Kanonierzy skontaktowali się z Juventusem w sprawie skrzydłowego. Na ten moment nie znamy odpowiedzi Starej Damy. Turyńczycy z pewnością nie chcieliby rozstawać się ze swoją gwiazdą, ale wszystko mogą zmienić pieniądze. Jeśli na ich stole pojawi się odpowiednia kwota, to mogą rozważyć sprzedaż 21-latka.

Kenan Yildiz już w przeszłości był łączony z Arsenalem. Do tej pory jednak mistrzowie Premier League nie działali w kwestii jego transferu. Teraz sytuacja uległa zmianie. Brak awansu Juventusu do Ligi Mistrzów może sprawić, że sam Turek poprosi o przeniesienie do innego zespołu. Są to jednak tylko dywagacje.

W minionym sezonie Kenan Yildiz rozegrał 47 spotkań w koszulce Juventusu. Turek zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także zaliczył 10 asyst.