Grupa D MŚ 2026: terminarz i godziny. Turcja, Paragwaj, USA i Australia

W grupie D mistrzostw świata 2026 rywalizować będą Turcja, Paragwaj, USA i Australia. Sprawdź terminarz, godziny meczów i inne informacje o drużynach.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Grupa D mistrzostw świata 2026

Turcja

Paragwaj

USA

Australia

Stany Zjednoczone są gospodarzem mistrzostw świata po raz drugi. Reprezentacja USA dotarła do półfinału mundialu w 1930 roku oraz do ćwierćfinału w 2002 roku. Podczas mistrzostw świata w 1950 roku Stany Zjednoczone pokonały Anglię 1:0. Zwycięstwo to jest uznawane za jedną z największych sensacji w historii turnieju, ponieważ Anglicy byli wówczas jednym z głównych faworytów do zdobycia tytułu.

Reprezentacja Paragwaju wraca na mistrzostwa świata po raz pierwszy od 2010 roku. Była pierwszą drużyną w historii mundiali, która przegrała mecz po tzw. „złotym golu” (bramce zdobytej w dogrywce, która natychmiast kończyła spotkanie). Stało się to podczas mistrzostw świata w 1998 roku.

Reprezentacja Australii zakwalifikowała się do każdego mundialu od 2006 do 2026 roku. Pierwsze zwycięstwo Australii na mistrzostwach świata miało miejsce podczas turnieju w 2006 roku. Australijczycy odnieśli je po dramatycznym odwróceniu losów meczu z Japonią, zdobywając decydujące bramki w końcówce spotkania.

Turcja zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata w 2002 roku. Od tego czasu zaliczyła 24-letnią przerwę od mundiali. Teraz ponownie zagra na tym wielkim turnieju i może namieszać w stawce.

Terminarz i godziny meczów

W grupie D dojdzie do kilku ciekawych pojedynków. Na uwagę na pewno zasługiwać będzie rywalizacja Turcji z Paragwajem oraz Turcji z USA. Większość spotkań tej grupy zostanie jednak rozegrana w mocno niekorzystnym terminie dla polskiego widza.