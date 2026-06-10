Grupa D MŚ 2026: terminarz i godziny. Turcja, Paragwaj, USA i Australia

Grupa D mistrzostw świata 2026
Stany Zjednoczone są gospodarzem mistrzostw świata po raz drugi. Reprezentacja USA dotarła do półfinału mundialu w 1930 roku oraz do ćwierćfinału w 2002 roku. Podczas mistrzostw świata w 1950 roku Stany Zjednoczone pokonały Anglię 1:0. Zwycięstwo to jest uznawane za jedną z największych sensacji w historii turnieju, ponieważ Anglicy byli wówczas jednym z głównych faworytów do zdobycia tytułu.
Reprezentacja Paragwaju wraca na mistrzostwa świata po raz pierwszy od 2010 roku. Była pierwszą drużyną w historii mundiali, która przegrała mecz po tzw. „złotym golu” (bramce zdobytej w dogrywce, która natychmiast kończyła spotkanie). Stało się to podczas mistrzostw świata w 1998 roku.
Reprezentacja Australii zakwalifikowała się do każdego mundialu od 2006 do 2026 roku. Pierwsze zwycięstwo Australii na mistrzostwach świata miało miejsce podczas turnieju w 2006 roku. Australijczycy odnieśli je po dramatycznym odwróceniu losów meczu z Japonią, zdobywając decydujące bramki w końcówce spotkania.
Turcja zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata w 2002 roku. Od tego czasu zaliczyła 24-letnią przerwę od mundiali. Teraz ponownie zagra na tym wielkim turnieju i może namieszać w stawce.
Terminarz i godziny meczów
W grupie D dojdzie do kilku ciekawych pojedynków. Na uwagę na pewno zasługiwać będzie rywalizacja Turcji z Paragwajem oraz Turcji z USA. Większość spotkań tej grupy zostanie jednak rozegrana w mocno niekorzystnym terminie dla polskiego widza.
- 13 czerwca, 03:00 – USA vs Paragwaj
- 14 czerwca, 06:00 – Australia vs Turcja
- 19 czerwca, 21:00 – USA vs Australia
- 20 czerwca, 05:00 – Turcja vs Paragwaj
- 26 czerwca, 04:00 – Paragwaj vs Australia
- 26 czerwca, 04:00 – USA – Turcja