Kadra Anglii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Anglii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Thomasa Tuchela, listę powołanych oraz terminarz meczów Anglii w grupie L.

Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kadra Anglii na mundial 2026

Reprezentacja Anglii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 22 maja. Selekcjoner Thomas Tuchel wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Man City)

Obrońcy: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Man City), Marc Guehi (Man City), Dan Burn (Newcastle), Nico O’Reilly (Man City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle)

Pomocnicy: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Man Utd), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madryt), Eberechi Eze (Arsenal).

Napastnicy: Harry Kane (Bayern Monachium), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Man Utd), Anthony Gordon (Barcelona), Noni Madueke (Arsenal)

Selekcjoner: Thomas Tuchel

Z kim gra Anglia w grupie MŚ 2026?

Anglicy rywalizują w grupie L. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Chorwacją. Drugim przeciwnikiem będzie Ghana, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Panamą.

Terminarz reprezentacji Anglii w grupie L:

17 czerwca 2026, godz. 22:00 – Anglia – Chorwacja (Arlington),

23 czerwca 2026, godz. 22:00 – Anglia – Ghana (Foxborough),

27 czerwca 2026, godz. 23:00 – Panama – Anglia (East Rutherford/New Jersey)

Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Chorwacją odbędzie się w Arlington, spotkanie z Ghaną zostanie rozegrane w Foxborough, a pojedynek z Panamą zaplanowano w East Rutherford/New Jersey.