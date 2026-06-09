Evan Ndicka już latem może opuścić AS Romę. Obrońca przyciąga dużą uwagę, ponieważ znalazł się pod obserwacją Interu Mediolan, Tottenhamu Hotspur i Olympique Marsylii - przekazuje "Sports Boom".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Evan Ndicka

Inter, Tottenham i Marsylia obserwuję Ndickę z Romy

Evan Ndicka doskonale odnaleźć się w AS Romie i stał się jednym z głównych architektów do awansu zespołu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Pojawia się jednak coraz więcej głosów, że Iworyjczyk może opuścić stolicę Italii. „Sports Boom” donosi o ogromnym zainteresowaniu. Zawodnik Giallorossich znalazł się bowiem na radarze Tottenhamu Hotspur, Interu Mediolan oraz Olympique Marsylii.

Każdy z wymienionych klubów na ten moment obserwuje Evana Ndickę. Jednak wkrótce jeden z zainteresowanych może przejść do konkretów. AS Roma nie będzie chciała rozstawać się z reprezentantem Wybrzeża Kości Słoniowej, ale wszystko zmienić mogą pieniądze. Jeśli na ich stole pojawi się odpowiednia oferta transferowa, to możliwe, że defensor zmieni barwy klubowe.

Gian Piero Gasperini obarczył Evana Ndickę ogromnym zaufanie. A to nie takie proste u tego trenera. Iworyjczyk z miejsca stał się kluczowym piłkarzem Giallorossich i tym samym sprawił, że rzadko oglądaliśmy na placu gry Jana Ziółkowskiego. Reprezentant Polski ewidentnie przegrywał walkę o podstawowy skład Giallorossich.

Evan Ndicka w minionym sezonie rozegrał 42 spotkania w koszulce AS Romy. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców.