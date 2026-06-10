Kadra Chorwacji na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Chorwacji na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Zlatko Dalicia, listę powołanych oraz terminarz meczów Chorwacji w grupie L.

Pixsell/ Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Kadra Chorwacji na mundial 2026

Reprezentacja Chorwacji poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 1 czerwca. Selekcjoner Zlatko Dalić wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Dominik Livakovic (Dinamo Zagrzeb), Dominik Kotarski (Copenhagen), Ivor Pandur (Hull)

Obrońcy: Josko Gvardiol (Man City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Monachium), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburg)

Pomocnicy: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Man City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Napastnicy: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg)

Selekcjoner: Zlatko Dalić

Z kim gra Chorwacja w grupie MŚ 2026?

Chorwaci rywalizują w grupie L. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Anglią. Drugim przeciwnikiem będzie Panama, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Ghaną.

Terminarz reprezentacji Chorwacji w grupie L:

17 czerwca 2026, godz. 22:00 – Anglia – Chorwacja (Arlington),

24 czerwca 2026, godz. 01:00 – Panama – Chorwacja (Toronto),

27 czerwca 2026, godz. 23:00 – Chorwacja – Ghana (Filadelfia)

Drużyna prowadzona przez Zlatko Dalicia będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Anglią odbędzie się w Arlington, spotkanie z Panamą zostanie rozegrane w Toronto, a pojedynek z Ghaną zaplanowano w Filadelfii.