Temat Milan – Lewandowski od kulis. Decyzja nie jest prosta

AC Milan nie odpuszcza tematu pozyskania nowego napastnika. Na radarze znajduje się reprezentant Polski. Ciekawe informacje podały CalcioMercato.com oraz "Corriere della Sera".

Dyrektor Milanu spotkał się z menedżerem Lewandowskiego

AC Milan rywalizuje w tej kampanii o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jednocześnie władze klubu koncentrują się już na budowie drużyny na kolejny sezon, mając w planach wzmocnienie przede wszystkim ofensywy. Interesujące informacje przekazały włoskie media.

Serwis internetowy CalcioMercato.com oraz „Corriere della Sera” przekonują, że niedawno miało dojść do spotkania dyrektora sportowego Milan – Igli Tare z agentem Roberta Lewandowskiego – Pinim Zahavim. W każdym razie konkretów nie omówiono.

W każdym razie nasilają się spekulacje dotyczące ewentualnej przeprowadzki kapitana reprezentacji Polski do Milanu. Jasne ma być jednak, że dyrektor finansowy włoskiej ekipy, Giorgio Furlani, nie jest zwolennikiem tego typu rozwiązania. Jego zdaniem inwestowanie środków w 38-latka to nienajlepszy pomysł.

Rossoneri w każdym razie nie są jedyną ekipą zainteresowaną pozyskaniem Lewandowskiego. Zawodnik znajduje się też na radarze Juventusu i klubów z MLS. Tym samym komplikuje się nieco temat transferu piłkarza do Milanu.

Lewandowski ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca tego roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W tym sezonie napastnik wystąpił w 40 spotkaniach, notując w nich 17 trafień i trzy asysty. Okazję na poprawę bilansu piłkarz może mieć za tydzień w środę przy okazji starcia Katalończyków z Celtą Vigo.