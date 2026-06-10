Kadra Ghany na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Ghany na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Carlosa Queiroza, listę powołanych oraz terminarz meczów Ghany w grupie L.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Antoine Semenyo

Kadra Ghany na mundial 2026

Reprezentacja Ghany poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 1 czerwca. Selekcjoner Carlos Queiroz wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak SC), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick’s Athletic)

Obrońcy: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Elisha Owusu (Auxerre), Derrick Luckassen (Pafos)

Pomocnicy: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester)

Napastnicy: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Man City), Brandon Thomas-Asante (Coventry), Prince Kwabena Adu (Viktoria Pilzno), Inaki Williams (Athletic Club), Jordan Ayew (Leicester)

Selekcjoner: Carlos Queiroz

Z kim gra Ghana w grupie MŚ 2026?

Ghańczycy rywalizują w grupie L. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Panamą. Drugim przeciwnikiem będzie Anglia, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Chorwacją.

Terminarz reprezentacji Ghany w grupie L:

17 czerwca 2026, godz. 22:00 – Ghana – Panama (Toronto),

23 czerwca 2026, godz. 22:00 – Anglia – Ghana (Foxborough),

27 czerwca 2026, godz. 23:00 – Chorwacja – Ghana (Filadelfia)

Drużyna prowadzona przez Carlosa Queiroza będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w trzech różnych miastach. Mecz z Panamą odbędzie się w Toronto, spotkanie z Anglią zostanie rozegrane w Foxborough, a pojedynek z Chorwacją zaplanowano w Filadelfii.