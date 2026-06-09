Milan może pożegnać pomocnika. Atalanta zainteresowana

18:32, 9. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Gianluca Di Marzio

AC Milan może w letnim okienku stracić Ardona Jashariego. Pomocnik jednak może zostać w Serie A, ponieważ znalazł się na celowniku Atalanty Bergamo - przekazuje Gianluca Di Marzio.

Piłkarze Milanu
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Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Ardon Jashari łączony z Atalantą Bergamo

AC Milan buduje kadrę na nowy sezon. Już praktycznie wiemy, że Oliver Glasner zostanie ich trenerem. Tymczasem inne wieści transferowe z obozu mediolańczyków dobiegają do nas od Gianluki Di Marzio. Otóż z zespołem Rossonerich może pożegnać się Ardon Jashari. Szwajcarski pomocnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Atalanty Bergamo.

Dziś na stanowisku dyrektora sportowego La Dei zasiada Cristiano Giuntoli. Włoch chciał sprowadzić Ardona Jashariego w przeszłości, kiedy pracował w Juventusie. Jednak dopiero po latach jego cel może zostać spełniony. Klub z Lombardii poszukuje następcy Edersona, który wkrótce wzmocni Manchester United. Kandydatem do transferu jest zatem piłkarz Rossonerich.

Ardon Jashari nie odnalazł się dobrze w AC Milanie. A Atalanta Bergamo już w przeszłości sięgnęła po piłkarza, który miał problem w zespole Rossonerich. A był nim Charles De Ketelaere. Ten transfer okazał się strzałem w dziesiątkę, więc nic dziwnego, że La Dea znów spogląda w kierunku swojego lokalnego rywala.

W poprzednim sezonie Ardon Jashari rozegrał 17 spotkań w koszulce AC Milanu. Szwajcar nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Udało mu się zaliczyć tylko jedną asystę.

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