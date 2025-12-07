Przełom ws. Arka Milika! Na te wieści czekaliśmy miesiącami

Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik wrócił do treningów

Arkadiusz Milik to z całą pewnością jeden z najbardziej pechowych piłkarzy reprezentacji Polski w ostatnich latach, a być może i kilku dekadach. Wielokrotnie przecież był on kontuzjowany, przez co na przestrzeni całej swojej kariery musiał wiele czasu spędzić na zabiegach i rehabilitacji. Wystarczy przecież powiedzieć, że i obecnie zmaga się on z kłopotami zdrowotnymi, bowiem swój ostatnim mecz rozegrał – uwaga – w czerwcu 2024 roku, tuż przed Euro.

Od tamtego momentu, z powodu zerwanego więzadła w kolanie, pauzował. W sumie opuścił aż 549 dni od tamtego starcia z Ukrainą. Teraz jednak pojawiły się dobre wieści dla kibiców reprezentacji Polski oraz Juventusu, którego nadal piłkarzem jest Milik. Według informacji, które przekazał Antoni Partum z „Kanału Sportowego”, Arkadiusz Milik od kilku dni trenuje już z zespołem Starej Damy.

Arkadiusz Milik nie może być jednak pewny swojego pozostania w Juventusie, bowiem od jego ostatnia meczu w tym zespole, wiele się zmieniło. Łącznie jednak dla zespołu ze stolicy Piemontu ma on na koncie 75 rozegranych spotkań i 17 trafień do bramki rywali. 31-letni napastnik ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2027 roku, ale już jakiś czas temu mówiono o odejściu latem. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

