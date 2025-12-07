Legia w wielkim kryzysie. Boniek przewiduje co dalej

Legia Warszawa w tym sezonie spisuje się fatalnie i obecnie jest w strefie spadkowej. Zbigniew Boniek jednak prognozuje, że spadku Wojskowych nie będzie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Legia z wielkimi problemami, Boniek komentuje

Legia Warszawa przed startem tego sezonu miała bardzo duże plany. Właściwie można powiedzieć o tym, że wszyscy w stolicy spodziewali się, że w końcu, po kilku latach przerwy, zespół znów zdobędzie mistrzostwo Polski. Jednak nic bardziej mylnego, bowiem ostatnie miesiące, a już szczególnie kilka ostatnich tygodni, to wręcz katastrofalna forma Wojskowych, którą de facto porównać można tylko do tej z 2021 roku, gdy zespół od Czesława Michniewicza przejmował Marek Gołębiewski.

Aktualnie stołeczny klub lokuje się na 16. miejscu, a więc w strefie spadkowej. Przed Legią jest m.in. Lechia Gdańsk, która miała minus pięć punktów na starcie kampanii oraz kilka innych zespołów, które skazywane były już na porażkę w tym sezonie. Wielu więc zastanawia się, na ile realny jest scenariusz spadku z PKO Ekstraklasy, tym bardziej, że nowego trenera na ten moment nie ma.

Zbigniew Boniek na platformie X (dawniej Twitter) także włączył się w tę dyskusję i dość jednoznacznie napisał o obecnej sytuacji Legii Warszawa, choć zwrócił uwagę na to, że spadku najpewniej nie będzie. Spokojnie, źle to wygląda, ale nie spadnie, proszę nie szaleć – napisał były prezes PZPN-u.

