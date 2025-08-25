Nicola Zalewski zaliczył udany debiut w Atalancie Bergamo. Polak był chwalony przez media. Ivan Jurić jednak po meczu zarzucił 23-latkowi, że musi nauczyć się lepiej bronić.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Ivan Jurić: Nicola Zalewski musi poprawić grę w defensywie

Nicola Zalewski niespodziewanie ostatnio zmienił klub. Reprezentant Polski opuścił Inter Mediolan i dołączył do Atalanty Bergamo. Koszt transferu wyniósł 17 milionów euro. W minioną niedzielę 23-latek zaliczył oficjalny debiut w barwach La Dei. Zawodnik zagrał od pierwszych minut w meczu przeciwko Pisie. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.

Debiut był niezwykle udany w wykonaniu Nicoli Zalewskiego. Polski piłkarz był chwalony przez media. Niedzielny występ 23-latka został oceniony również przez samego Ivana Juricia, trenera Atalanty Bergamo. Szkoleniowiec pochwalił ofensywne zakusy reprezentanta naszego kraju, ale dodał też, że zawodnik musi nauczyć się lepiej grać w obronie.

– Zalewski bardzo mi się podobał w ofensywie, ale musi poprawić grę w defensywie. Jest jednak ambitny i dobrze go znam jeszcze z czasów Romy – powiedział Ivan Jurić, cytowany przez portal intermediolan.com.

Warto zaznaczyć, że Ivan Jurić miał okazję współpracować z Nicolą Zalewskim w AS Romie. Przygoda Chorwata w stolicy długo nie trwała, ponieważ trener bardzo szybko został zwolniony. Reprezentant Polski wówczas też nie imponować formą. Chorwat jednak zdążył dobrze poznać 23-latka.

Nicola Zalewski kolejny występ w nowym sezonie zaliczyć może już w najbliższą sobotę. Atalanta Bergamo zmierzy się wówczas na wyjeździe z Parmą Calcio.