Królewski podjął decyzję. Chodzi o Wieczystą Kraków i Szachtara Donieck

Jarosław Królewski podjął decyzję w sprawie organizacji meczów Wieczystej Kraków i Szachtara Donieck przy Reymonta. Prezes Wisły Kraków poinformował, że zespół operacyjny nie będzie organizował spotkań obu drużyn.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Decyzja Wisły Kraków. Klub nie będzie operatorem meczów Wieczystej i Szachtara

Wisła Kraków podjęła istotne decyzje dotyczące wykorzystania stadionu przy ul. Reymonta. Prezes klubu Jarosław Królewski poinformował w mediach społecznościowych, że po konsultacjach z Radą Nadzorczą klub nie będzie organizował spotkań innych drużyn na obiekcie.

Zgodnie z komunikatem, Wisła nie będzie odpowiadała za organizację meczów Wieczystej Kraków w Ekstraklasie oraz spotkań Szachtara Donieck w Lidze Mistrzów. Decyzja została oficjalnie przekazana zainteresowanym klubom. W stanowisku podkreślono, że po kilku trudnych latach, w których Wisła walczyła o stabilizację finansową i organizacyjną, obecnie priorytetem musi być koncentracja na własnym rozwoju sportowym oraz biznesowym.

Władze Białej Gwiazdy zwracają uwagę, że organizacja dodatkowych wydarzeń meczowych wiąże się z dużym nakładem pracy, kosztów oraz zasobów ludzkich. W obecnej sytuacji wszystkie elementy mają zostać skierowane na przygotowania do wymagającego sezonu, w którym klub po powrocie do PKO BP Ekstraklasy chce ustabilizować swoją pozycję.

Po konsultacjach i konstruktywnych rozmowach z Radą Nadzorczą klubu i formalnych głosowaniach zdecydowaliśmy co następuje w dwóch ważnych dla klubu sprawach.



Zespół operacyjny @wislakrakowsa 🔵⚪️🔴 nie zorganizuje meczów @wieczysta w ramach @_Ekstraklasa_ oraz nie zorganizuje… — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) June 6, 2026

Jednocześnie Królewski zaznaczył, że rozmowy dotyczące korzystania ze stadionu przy Reymonta z udziałem miasta pozostają otwarte. Wisła nie wyklucza, że inne podmioty nadal będą mogły rozgrywać tam swoje mecze, jednak klub nie będzie pełnił funkcji operatora dnia meczowego. Przypomnijmy, że 13-krotni mistrzowie Polski po czterech latach przerwy wrócili do Ekstraklasy.