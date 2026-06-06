Królewski podjął decyzję. Chodzi o Wieczystą Kraków i Szachtara Donieck

Decyzja Wisły Kraków. Klub nie będzie operatorem meczów Wieczystej i Szachtara
Wisła Kraków podjęła istotne decyzje dotyczące wykorzystania stadionu przy ul. Reymonta. Prezes klubu Jarosław Królewski poinformował w mediach społecznościowych, że po konsultacjach z Radą Nadzorczą klub nie będzie organizował spotkań innych drużyn na obiekcie.
Zgodnie z komunikatem, Wisła nie będzie odpowiadała za organizację meczów Wieczystej Kraków w Ekstraklasie oraz spotkań Szachtara Donieck w Lidze Mistrzów. Decyzja została oficjalnie przekazana zainteresowanym klubom. W stanowisku podkreślono, że po kilku trudnych latach, w których Wisła walczyła o stabilizację finansową i organizacyjną, obecnie priorytetem musi być koncentracja na własnym rozwoju sportowym oraz biznesowym.
Władze Białej Gwiazdy zwracają uwagę, że organizacja dodatkowych wydarzeń meczowych wiąże się z dużym nakładem pracy, kosztów oraz zasobów ludzkich. W obecnej sytuacji wszystkie elementy mają zostać skierowane na przygotowania do wymagającego sezonu, w którym klub po powrocie do PKO BP Ekstraklasy chce ustabilizować swoją pozycję.
Jednocześnie Królewski zaznaczył, że rozmowy dotyczące korzystania ze stadionu przy Reymonta z udziałem miasta pozostają otwarte. Wisła nie wyklucza, że inne podmioty nadal będą mogły rozgrywać tam swoje mecze, jednak klub nie będzie pełnił funkcji operatora dnia meczowego. Przypomnijmy, że 13-krotni mistrzowie Polski po czterech latach przerwy wrócili do Ekstraklasy.