Nicola Zalewski doceniony. Pierwsze takie słowa po słabszym okresie

Franco Romano/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski z asystą i pochwałami w mediach

Nicola Zalewski tego lata przeniósł się z Interu Mediolan do Atalanty Bergamo za kilkanaście milionów euro. Ruch ten wydarzył się dość niespodziewanie i z całą stanowczością można stwierdzić, że miał pomóc reprezentantowi Polski w odnalezieniu stabilizacji, formy oraz regularnej gry. To się początkowo udawało, ale ostatnio wahadłowy lub też skrzydłowy przeżywał trudniejszy okres.

Wystarczy bowiem powiedzieć, że choć zalicza on występy w większości spotkań, to jednak wchodzi głównie z ławki rezerwowych i to na około 20, 25 minut. To z pewnością więc nie tyle, ile wszyscy by oczekiwali. W ostatnim meczu z włoską Genoą jednak coś drgnęło, a przynajmniej może to zaprocentować w kolejnych meczach, bowiem Nicola Zalewski zaliczył nie tylko dobre minuty, ale i asystę przy zwycięskim golu. Włoskie media bardzo doceniły Polaka za swój występ.

– Zalewski dał spory zastrzyk adrenaliny, której potrzebował zespół w końcówce. Najpierw Sommariva po jego strzale wybił piłkę na rzut rożny, a następnie to po jego dośrodkowaniu padła bramka dla zespołu, która dała zwycięstwo – napisała słynna „La Gazzetta dello Sport”.

– Wszedł na boisko i odegrał ważną rolę, zaliczając decydującą asyst – krótko z kolei zaznaczył serwis „TuttoMercatoWeb”.

