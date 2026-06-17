Real Madryt potwierdził hitowy transfer. Gwiazda Premier League za darmo

11:24, 17. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Real Madryt

Real Madryt oficjalnie potwierdził pozyskanie Bernardo Silvy. Reprezentant Portugalii przenosi się na Santiago Bernabeu jako wolny zawodnik.

Florentino Perez
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt sfinalizował drugi transfer

Królewscy reagują na niezbyt udany sezon 2025/26. Real Madryt ogłosił już drugi transfer przed kolejnymi rozgrywkami. Pierwszym piłkarzem, który zasilił szeregi Los Blancos, był Marc Cucurella. Teraz wicemistrzowie Hiszpanii potwierdzili drugi ruch z udziałem zawodnika z Premier League.

W nowym sezonie koszulkę Madrytczyków założy Bernardo Silva. Reprezentant Portugalii podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku. Ofensywny pomocnik dołączy do stołecznej ekipy po wygaśnięciu umowy wiążącej go z Manchesterem City. To oznacz, że Real nie musi płacić kwoty odstępnego.

– Klub Real Madrid C. F. i Bernardo Silva osiągnęli porozumienie, na mocy którego piłkarz będzie występował w barwach Realu Madryt przez najbliższe dwa sezony, do 30 czerwca 2028 roku – czytamy w oficjalnym komunikacie Królewskich.

Portugalczyk jest wychowankiem Benfiki. W 2014 roku został wypożyczony do AS Monaco, a następnie definitywnie pozyskany przez ekipę z Księstwa. W 207 roku Manchester City pozyskał go za 50 milionów euro.

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