Amorim wraca na ławkę trenerską! Gigant ogłosił współpracę

18:22, 16. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AC Milan

Ruben Amorim po kilku miesiącach wraca na ławkę trenerską. Portugalczyk został ogłoszony nowym szkoleniowcem Milanu. Klub opublikował oficjalny komunikat.

Ruben Amorim
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fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Ruben Amorim

Milan sięgnął po znane nazwisko. Amorim przejmuje zespół

Ruben Amorim na początku stycznia 2026 roku zakończył współpracę z Manchesterem United. Spędził na Old Trafford ponad rok, ale nie był to dla niego owocny czas. Po zwolnieniu łączono go z wieloma posadami, ale brakowało konkretów. Wydawało się więc, że wróci do Portugalii, bowiem na horyzoncie pojawiła się wizja przejęcia Benfiki. Plany krajowego hegemona pokrzyżował natomiast Milan, który w ostatnich dniach zgłosił się po 41-letniego szkoleniowca.

Strony szybko doszły do porozumienia. Amorim zastąpi na stanowisku pierwszego trenera Massimiliano Allegriego. Milan opublikował już w tej sprawie oficjalny komunikat. Związał się on z włoskim klubem dwuletnim kontraktem, ważnym do połowy 2028 roku.

Amorim po raz pierwszy sprawdzi się we włoskiej piłce. Do tej pory prowadził głównie zespoły z rodzimej Portugalii, a pod koniec 2024 roku trafił do Manchesteru United. Największe triumfy święcił ze Sportingiem, z którym zdobył dwa mistrzostwa.

Milan wiele obiecuje sobie po tej współpracy. Ma za sobą sezon, z którego nie może być zadowolony. Do pewnego momentu wydawało się, że będzie głównym rywalem Interu Mediolan w walce o mistrzowski tytuł, ale bardzo słaba końcówka sprawiła, że wypadł nawet z czołowej czwórki i nie zagra w Lidze Mistrzów. To miało przesądzić o rozstaniu z Allegrim, którego teraz Amorim zastąpi.

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