Czy oni znów zaskoczą świat? Anglia zagra z niewygodnym rywalem

11:11, 17. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Anglia rozpoczyna walkę o mistrzostwo świata od hitowego starcia z Chorwacją. Obie reprezentacje doskonale się znają, a ich mecze w ostatnich latach regularnie dostarczały wielkich emocji.

Harry Kane
Obserwuj nas w
fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Powrót wielkiej rywalizacji. Anglia i Chorwacja rozpoczną mundial od hitu

Reprezentacja Anglii należy do grona głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa świata 2026. Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela chce rozpocząć turniej od zwycięstwa, ale już w pierwszej kolejce czeka ją niezwykle wymagające zadanie. Rywalem będzie Chorwacja, z którą Anglicy stoczyli kilka pamiętnych pojedynków w ostatnich latach.

Obie reprezentacje spotkały się między innymi w półfinale mistrzostw świata 2018, gdy Chorwaci po dogrywce wyeliminowali Anglików. Od tamtej pory Synowie Albionu nie przegrali jednak żadnego z trzech kolejnych spotkań z Vatreni. Najnowszy rozdział tej rywalizacji zostanie napisany podczas inauguracyjnego meczu grupy L na mundialu w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz też:

Anglia pod wodzą Thomasa Tuchela prezentuje bardzo zdyscyplinowany futbol. Niemiecki szkoleniowiec uporządkował grę zespołu, który skutecznie łączy solidność w defensywie z ogromną jakością w ofensywie. Mundial będzie pierwszym prawdziwym sprawdzianem dla projektu budowanego przez byłego trenera Chelsea i Bayernu Monachium.

Chorwacja ponownie chce zaskoczyć świat

Chorwaci od wielu lat należą do grona reprezentacji, które na wielkich turniejach osiągają wyniki ponad stan. Wicemistrzowie świata z 2018 roku oraz brązowi medaliści mundialu w Katarze ponownie liczą na udany występ, choć obecna kadra przechodzi stopniową zmianę pokoleniową.

Nadal niezwykle ważną postacią pozostaje Luka Modrić, który mimo upływu lat wciąż odpowiada za organizację gry w środku pola. Obok niego występują Mateo Kovačić, Joško Gvardiol czy Ivan Perišić, a coraz większą rolę odgrywają także młodsi zawodnicy, tacy jak Petar Sučić, Martin Baturina oraz Luka Vušković.

Mecz, w którym nikt nie będzie chciał zaryzykować zbyt wiele

Spotkania otwarcia podczas mistrzostw świata często charakteryzują się dużą ostrożnością i nie inaczej może być tym razem. Zarówno Anglia, jak i Chorwacja zdają sobie sprawę, że nawet remis nie przekreśli ich szans na zajęcie wysokiego miejsca w grupie. Z tego względu można spodziewać się taktycznego pojedynku i niewielkiej liczby sytuacji bramkowych.

Gwiazdy, które mogą zrobić różnicę

Największą nadzieją Anglików pozostaje Harry Kane. Kapitan reprezentacji jest nie tylko najlepszym strzelcem drużyny, ale także jej liderem na boisku i poza nim. Ważne role mają odegrać również Jude Bellingham, Declan Rice oraz Anthony Gordon, którzy odpowiadają za kreowanie akcji ofensywnych.

Po stronie Chorwacji kluczowe będą doświadczenie i spokój Luki Modricia. Pomocnik wspierany przez Mateo Kovacicia nadal potrafi kontrolować tempo gry, a wiele zależeć będzie także od postawy Josko Gvardiola i Ivana Perisicia. W ataku szansę od pierwszej minuty powinien otrzymać Petar Musa.

Przewidywane składy na mecz Anglia – Chorwacja na MŚ:

Anglia: Pickford – James, Stones, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane

Chorwacja: Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić – Petar Sučić, Baturina – Musa

Kiedy mecz Anglia – Chorwacja?

Spotkanie Anglia – Chorwacja odbędzie się 17 czerwca na stadionie AT&T Stadium w Arlington. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 22:00 czasu polskiego. Transmisję przeprowadzą TVP 1 i TVP Sport. Mecz będzie można obejrzeć również na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości