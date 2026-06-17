Czy oni znów zaskoczą świat? Anglia zagra z niewygodnym rywalem

Anglia rozpoczyna walkę o mistrzostwo świata od hitowego starcia z Chorwacją. Obie reprezentacje doskonale się znają, a ich mecze w ostatnich latach regularnie dostarczały wielkich emocji.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Powrót wielkiej rywalizacji. Anglia i Chorwacja rozpoczną mundial od hitu

Reprezentacja Anglii należy do grona głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa świata 2026. Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela chce rozpocząć turniej od zwycięstwa, ale już w pierwszej kolejce czeka ją niezwykle wymagające zadanie. Rywalem będzie Chorwacja, z którą Anglicy stoczyli kilka pamiętnych pojedynków w ostatnich latach.

Obie reprezentacje spotkały się między innymi w półfinale mistrzostw świata 2018, gdy Chorwaci po dogrywce wyeliminowali Anglików. Od tamtej pory Synowie Albionu nie przegrali jednak żadnego z trzech kolejnych spotkań z Vatreni. Najnowszy rozdział tej rywalizacji zostanie napisany podczas inauguracyjnego meczu grupy L na mundialu w Stanach Zjednoczonych.

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Anglia pod wodzą Thomasa Tuchela prezentuje bardzo zdyscyplinowany futbol. Niemiecki szkoleniowiec uporządkował grę zespołu, który skutecznie łączy solidność w defensywie z ogromną jakością w ofensywie. Mundial będzie pierwszym prawdziwym sprawdzianem dla projektu budowanego przez byłego trenera Chelsea i Bayernu Monachium.

Chorwacja ponownie chce zaskoczyć świat

Chorwaci od wielu lat należą do grona reprezentacji, które na wielkich turniejach osiągają wyniki ponad stan. Wicemistrzowie świata z 2018 roku oraz brązowi medaliści mundialu w Katarze ponownie liczą na udany występ, choć obecna kadra przechodzi stopniową zmianę pokoleniową.

Nadal niezwykle ważną postacią pozostaje Luka Modrić, który mimo upływu lat wciąż odpowiada za organizację gry w środku pola. Obok niego występują Mateo Kovačić, Joško Gvardiol czy Ivan Perišić, a coraz większą rolę odgrywają także młodsi zawodnicy, tacy jak Petar Sučić, Martin Baturina oraz Luka Vušković.

Mecz, w którym nikt nie będzie chciał zaryzykować zbyt wiele

Spotkania otwarcia podczas mistrzostw świata często charakteryzują się dużą ostrożnością i nie inaczej może być tym razem. Zarówno Anglia, jak i Chorwacja zdają sobie sprawę, że nawet remis nie przekreśli ich szans na zajęcie wysokiego miejsca w grupie. Z tego względu można spodziewać się taktycznego pojedynku i niewielkiej liczby sytuacji bramkowych.

Gwiazdy, które mogą zrobić różnicę

Największą nadzieją Anglików pozostaje Harry Kane. Kapitan reprezentacji jest nie tylko najlepszym strzelcem drużyny, ale także jej liderem na boisku i poza nim. Ważne role mają odegrać również Jude Bellingham, Declan Rice oraz Anthony Gordon, którzy odpowiadają za kreowanie akcji ofensywnych.

Po stronie Chorwacji kluczowe będą doświadczenie i spokój Luki Modricia. Pomocnik wspierany przez Mateo Kovacicia nadal potrafi kontrolować tempo gry, a wiele zależeć będzie także od postawy Josko Gvardiola i Ivana Perisicia. W ataku szansę od pierwszej minuty powinien otrzymać Petar Musa.

Przewidywane składy na mecz Anglia – Chorwacja na MŚ:

Anglia: Pickford – James, Stones, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane

Chorwacja: Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić – Petar Sučić, Baturina – Musa

Kiedy mecz Anglia – Chorwacja?

Spotkanie Anglia – Chorwacja odbędzie się 17 czerwca na stadionie AT&T Stadium w Arlington. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 22:00 czasu polskiego. Transmisję przeprowadzą TVP 1 i TVP Sport. Mecz będzie można obejrzeć również na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.