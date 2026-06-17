Grał w Ekstraklasie. Tottenham odrzucił za niego ofertę wartą 30 mln funtów

Luka Vusković pozostaje zawodnikiem Tottenhamu mimo rosnącego zainteresowania ze strony innych klubów. Według BBC Sport Londyńczycy odrzucili pierwszą ofertę Brighton za chorwackiego obrońcę.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Brighton wycofało się z rozmów ws. Vuskovicia

Luka Vusković ma za sobą bardzo udany sezon na wypożyczeniu w Hamburgu. Młody stoper należał do wyróżniających się zawodników zespołu i potwierdził opinię jednego z najbardziej utalentowanych obrońców młodego pokolenia w Europie. Teraz wraca do Tottenhamu, gdzie ma walczyć o miejsce w pierwszej drużynie. Serwis Transfermarkt wycenia go na 60 mln euro.

Jego rozwój nie przeszedł niezauważony. W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje o zainteresowaniu ze strony Brighton, które szuka wzmocnień po odejściu Jana Paula van Hecke. Klub miał złożyć ofertę opiewającą na 30 milionów funtów, jednak propozycja została odrzucona przez Tottenham.

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Jak informuje BBC Sport, Brighton nie planuje obecnie składania kolejnej oferty. Tym samym spekulacje dotyczące możliwego transferu Chorwata do ekipy Mew wydają się tracić na znaczeniu. W klubie nie zamierzają przepłacać za zawodników i wolą skupić się na innych opcjach dostępnych na rynku.

Nie oznacza to jednak końca zainteresowania Vuskoviciem. Obrońca nadal znajduje się pod obserwacją kilku zespołów, które uważnie śledzą jego sytuację po znakomitym sezonie w Niemczech. Przypomnijmy, że w sezonie 2023/24 zawodnik występował w barwach Radomiaka. Na razie wszystko wskazuje na to, że 18-letni Chorwat rozpocznie przygotowania do sezonu jako zawodnik Spurs.