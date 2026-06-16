Nico Paz wybrał między Realem a Como. Królewscy już wiedzą

Nico Paz podjął decyzję w sprawie kolejnego sezonu. Jak donosi AS, pomocnik Como już zakomunikował ją władzom Realu Madryt.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Nico Paz zostaje w Como

Przyszłość Nico Paza wydawała się do niedawna całkowicie jasna. Przez większość roku powrót do stolicy Hiszpanii traktowano jako naturalny krok po znakomitych występach w Serie A w barwach Como. Los Blancos mają czas na aktywację klauzuli odkupu zawodnika tylko do trzydziestego czerwca.

Mimo to wszystko wskazuje na to, że sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta. Reprezentant Argentyny woli bowiem regularnie grać pod okiem Cesca Fabregasa.

Kluczowym powodem takiej decyzji jest gwarancja minut na boisku w ważnym okresem w jego kariery. Tymczasem Real Madryt przeprowadza wiele zmian. Do klubu dołączył trener Jose Mourinho, który ma wpływ na decyzje transferowe. Królewscy skupiają się obecnie na sprowadzaniu bardziej doświadczonych zawodników do pierwszej drużyny.

Hiszpański gigant jest bliski pozyskania Bernardo Silvy, co zwiększy konkurencję w środku pola. Stąd nikt nie mógł zagwarantować nastolatkowi regularnej gry w wyjściowym składzie. W związku z tym młody zawodnik uznał, że powrót do Madrytu i zasiadanie na ławce rezerwowych zatrzyma jego sportowy rozwój.

Aktualnie pomocnik skupia się na przygotowaniu do sezonu, w którym Como pierwszy raz w historii zagra w Lidze Mistrzów. Piłkarz chce wziąć na swoje barki większą odpowiedzialność za wyniki włoskiego zespołu i dalej zbierać doświadczenie.