Cambiaso odejdzie z Juventusu. Takie ma możliwości

Andrea Cambiaso może być jednym z najgłośniejszych nazwisk tegorocznego okienka transferowego w Juventusie. Według Calciomercato klub jest gotowy rozważyć sprzedaż reprezentanta Włoch, co mogłoby pomóc poprawić sytuację finansową klubu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Juventus rozważa sprzedaż Cambiaso

Andrea Cambiaso ma za sobą sezon zakończony bilansem trzech bramek i pięciu asyst w 47 występach. W Turynie liczyli na więcej zarówno od samego zawodnika, jak i całego zespołu. Brak kwalifikacji do Ligi Mistrzów oznacza dla klubu poważne straty finansowe, dlatego władze rozważają różne scenariusze związane z rynkiem transferowym.

Juventus wycenia 25-letniego piłkarza na około 30 milionów euro. Taka kwota pozwoliłaby wypracować znaczący zysk, ponieważ zawodnik został sprowadzony latem 2022 roku za około 15 milionów euro. Działacze nie zamykają się na żaden kierunek i są gotowi wysłuchać ofert zarówno z Włoch, jak i z zagranicy.

W ostatnich tygodniach Cambiaso był łączony między innymi z Interem Mediolan. Nerazzurri mogą szukać następcy Denzela Dumfriesa, a wszechstronny reprezentant Włoch znajduje się w gronie rozważanych kandydatów. Jednocześnie Juventus przygląda się kilku zawodnikom Interu, w tym Carlosowi Augusto oraz Davide Frattesiemu, co może dodatkowo zwiększać pole do rozmów między klubami.

Zainteresowanie piłkarzem pojawia się również poza Serie A. Barcelona poszukuje lewego obrońcy, który mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Alejandro Balde. Atutem Cambiaso jest możliwość gry po obu stronach boiska. W gronie zainteresowanych wymieniany jest także Chelsea, która rozgląda się za następcą Marca Cucurelli po jego odejściu.

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Juventus przygotowuje się również na ewentualne rozstanie z Cambiaso. Wśród jego potencjalnych następców znajdują się między innymi Carlos Augusto, Matteo Ruggeri, Emerson Palmieri, Djed Spence oraz Destiny Udogie.