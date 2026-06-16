Zmiana hierarchii w PSG otwiera drzwi. Szybka reakcja giganta

Juventus rozważa wzmocnienie pozycji bramkarza przed nowym sezonem. Na celowniku klubu z Serie A znalazł się Lucas Chevalier, którego sytuacja w PSG mocno się skomplikowała.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus znów wchodzi do gry. Na celowniku ciekawy nazwisko

Juventus aktywnie analizuje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień na pozycji bramkarza. Według informacji serwisu Jeunesfooteux.com, klub z Turynu rozważa sprowadzenie Lucasa Chevaliera. Zawodnik obecnie znajduje się w trudnym położeniu w Paris Saint-Germain.

Francuski golkiper miał być w przeszłości postrzegany jako kluczowa postać między słupkami PSG, jednak sytuacja uległa zmianie. Jak podaje źródło, Matwiej Safonow został już potwierdzony jako bramkarz numer jeden paryskiego klubu na kolejny sezon. To znacząco ogranicza szanse Chevaliera na regularne występy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Właśnie ten fakt sprawia, że przyszłość 23-letniego bramkarza staje się niepewna. Juventus, który równolegle rywalizuje z klubami z Anglii w walce o Emiliano Martineza z Aston Villi, rozważa alternatywne opcje i jedną z nich ma być właśnie francuski golkiper.

Jeśli władze Starej Damy zdecydują się na konkretny ruch, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie wypożyczenie z opcją wykupu. Taki model transferu ma pozwolić klubowi z Turynu zachować elastyczność finansową, a jednocześnie dokładnie przetestować zawodnika w warunkach Serie A.

Chevalier uchodzi za jednego z ciekawszych młodych bramkarzy we Francji. Niemniej brak perspektyw gry w w ekipie z Ligue 1 może przyspieszyć jego odejście. Juventus obserwuje rozwój sytuacji i nie wyklucza, że to właśnie on stanie się jednym z kluczowych ruchów transferowych w nadchodzącym oknie.