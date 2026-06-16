Zaczyna się nowa era Milanu. Trener już wysłał jasny sygnał

AC Milan ogłosił oficjalnie personalia nowego szkoleniowca, a Ruben Amorim w pierwszych słowach po nominacji podkreślił, że praca w Mediolanie to spełnienie jego ambicji.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Wielkie słowa nowego szkoleniowca Milanu. To brzmi jak deklaracja

AC Milan zaprezentował Rubena Amorima jako nowego trenera pierwszego zespołu. Klub z San Siro poinformował o zmianie na stanowisku szkoleniowca we wtorek, 16 czerwca, rozpoczynając jednocześnie nowy rozdział w swojej sportowej strategii.

Portugalski trener nie krył emocji po objęciu funkcji w jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Europie. W swoim pierwszym komentarzu podkreślił, że prowadzenie Rossnerich było jednym z jego największych zawodowych celów.

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– Są ambicje, które towarzyszą Ci przez całą karierę, a trenowanie Milanu było zawsze jedną z moich. Doskonale wiem, co oznacza ten klub: historię, prestiż i niesamowitą armię kibiców na całym świecie – mówił trener cytowany przez oficjalną stronę internetową Milanu.

– To wyzwanie, które podejmuję z dumą i entuzjazmem, w pełni rozumiejąc znaczenie tych kolorów. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć i poczuć pasję, która napędza Milan każdego dnia – zaznaczył Ruben Amorim.

Ekipa z San Siro do nowej kampanii przystąpi, chcąc się zrehabilitować za nieudany sezon 2025/2026. Mediolańczycy zajęli w nim dopiero piąte miejsce w Serie A, co skutkuje grą w Lidze Europy. Milan tym samym nie dał rady wywalczyć przepustki na występy w elitarnej Lidze Mistrzów. Rozgrywki ligowe w nowym sezonie wystartują 23 sierpnia. Będzie to 125. sezon ligi włoskiej.