Chelsea rozmawia z reprezentantem Włoch. W grze 50 mln euro

10:56, 16. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport Italia

Chelsea rozważa transfer Marco Palestry z Atalanty Bergamo - donosi portal "Sky Sport Italia". Prawy obrońca jest także bacznie obserwowany przez Inter Mediolan i Manchester City.

Xabi Alonso
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Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Marco Palestra w orbicie zainteresowań Chelsea

Chelsea zakończyła współpracę z Markiem Cucurellą, który za 55 milionów euro przeniósł się do Realu Madryt. Reprezentant Hiszpanii był związany z londyńskim klubem przez cztery lata. Nowy menedżer The Blues Xabi Alonso już teraz planuje letnie wzmocnienia i chce sprowadzić nowego obrońcę.

Jak informuje „Sky Sport Italia”, angielski gigant dołączył do rywalizacji o Marco Palestrę, który obecnie reprezentuje barwy Atalanty Bergamo. Chelsea miała już rozpocząć wstępne rozmowy z agentem zawodnika, co może być pierwszym krokiem do potencjalnego transferu.

21-letni Włoch miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Cagliari, w którym zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Jego występy sprawiły, że stał się jednym z wyróżniających się obrońców w Serie A, a jego rozwój przyciągnął uwagę kilku gigantów, w tym Interu Mediolan oraz Manchesteru City. Co ciekawe, agent prawego defensora reprezentuje również Riccardo Calafioriego z Arsenalu.

Atalanta wycenia Palestrę na ponad 50 milionów euro, co może stanowić poważną barierę dla zainteresowanych klubów. Według doniesień, sam Włoch chciałby kontynuować karierę w Serie A. Na ten moment to właśnie włoski kierunek wydaje się dla niego najbardziej naturalnym wyborem.

Palestra ma już za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji Włoch, który zaliczył w marcu 2026 roku. Do tej pory rozegrał dwa spotkania w narodowych barwach. W minionym sezonie Serie A wystąpił łącznie w 37 meczach, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty.

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