Mbappe odpowiedział na krytykę. Tak zareagował po wygranej

Kylian Mbappe zanotował znakomity występ w meczu Francja - Senegal. Po ostatnim gwizdku gwiazdor Trójkolorowych pokusił się o krótki komentarz, w którym odpowiedział na krytykę.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe bohaterem Francji. To jego odpowiedź

Reprezentacji Francji długo nie mogła znaleźć drogi do siatki rywali, ale ostatecznie trzykrotnie pokonała bramkarza Senegalu i wygrała swój pierwszy mecz w fazie grupowej Mistrzostw Świata 2026. Bohaterem Trójkolorowych okazał się Kylian Mbappe, który popisał się dubletem.

Napastnik Realu Madryt od dłuższego czasu zmaga się z niezbyt przychylnymi opiniami ekspertów i kibiców. Krytykowana jest nie tylko jego postawa w koszulce Królewskich, ale także dyspozycja w meczach kadry narodowej. Po zakończeniu pojedynku z Senegalem Mbappe postanowił odpowiedzieć na te głosy:

– Nie chodzi o zemstę. Gdybym zaczął grać dla wszystkich, którzy mnie krytykują, tylko po to, żeby ich uciszyć, musiałbym grać aż do osiemdziesiątki – przyznał 27-latek, cytowany przez AP News. Mistrza świata z 2022 roku ma już na koncie 58 goli w reprezentacji.

Już w poniedziałek Les Bleus zmierzą się z Irakiem w drugim spotkaniu fazy grupowej mundialu. Lwy Mezopotamii na otwarcie turnieju przegrały aż 1:4 z Norwegią.

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