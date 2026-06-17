FC Barcelona i Cancelo są tego pewni. Przyszłość wyjaśniona

Joao Cancelo nadal znajduje się wysoko na liście życzeń FC Barcelony. Według "Mundo Deportivo" zarówno kataloński klub, jak i sam zawodnik są przekonani, że w przyszłym sezonie ponownie będą współpracować, choć do finalizacji transferu wciąż pozostało kilka przeszkód.

fot. Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Barcelona nie rezygnuje z Cancelo

Joao Cancelo spędził poprzedni sezon w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia i pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. W klubie nadal jest postrzegany jako jedno z najważniejszych wzmocnień na pozycjach bocznych obrońców, dlatego działacze pracują nad jego powrotem.

Największym problemem pozostaje sytuacja kontraktowa Portugalczyka. Piłkarz jest związany z Al Hilal umową obowiązującą jeszcze przez rok, a saudyjski klub nie należy do najłatwiejszych partnerów negocjacyjnych. W Barcelonie panuje jednak przekonanie, że sprawa wymaga przede wszystkim cierpliwości, a nie szybkich decyzji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według źródła sam zawodnik chce wrócić do Europy i nie planuje spędzać kolejnego sezonu w Arabii Saudyjskiej. To właśnie dlatego w Barcelonie zachowują spokój i liczą, że ostatecznie uda się znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.

Duże znaczenie dla całej operacji może mieć również sytuacja w Al Hilal. Relacje Cancelo z Simone Inzaghim miały ulec pogorszeniu, a włoski szkoleniowiec był gotowy rozstać się z obrońcą. Jednocześnie przyszłość trenera w saudyjskim klubie nie jest jeszcze całkowicie wyjaśniona, dlatego stanowisko władz może się zmienić.

Nad transferem pracuje również Jorge Mendes. Według Mundo Deportivo słynny agent analizuje różne warianty przeprowadzenia operacji. W grze może pojawić się nawet Marc Casado. Młody pomocnik Barcelony cieszy się uznaniem w Al Hilal i w przypadku zainteresowania ze strony saudyjskiego klubu mógłby stać się elementem rozmów.