Napoli zatrzyma kluczowego piłkarza. Nowy kontrakt blisko

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Napoli podpisze nowy kontrakt z McTominayem

Scott McTominay od momentu transferu z Manchesteru United w 2024 roku stał się jednym z najważniejszych zawodników Napoli. Reprezentant Szkocji odegrał kluczową rolę w zdobyciu mistrzostwa Włoch i wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Jego pozycja nie ma się zmienić także po zmianie trenera. Antonio Conte odszedł z klubu, a jego następcą ma zostać Massimiliano Allegri.

Według Calciomercato.it w najbliższych tygodniach McTominay spotka się z dyrektorem sportowym Giovannim Manną oraz prezydentem Aurelio De Laurentiisem. Tematem rozmów będzie przedłużenie obowiązującej umowy, która obecnie wygasa w czerwcu 2028 roku.

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29-letni pomocnik wzbudza zainteresowanie czołowych europejskich klubów. Według źródła kilka z nich jest gotowych przedstawić atrakcyjne warunki, aby przekonać go do zmiany otoczenia. Napoli nie zamierza jednak dopuścić do niepewności wokół przyszłości swojej gwiazdy.

Włoski klub chce jak najszybciej dopiąć porozumienie i zabezpieczyć przyszłość jednego ze swoich liderów. Wszystko wskazuje na to, że McTominay pozostanie w Neapolu na kolejne lata, a nowy kontrakt ma ostatecznie zakończyć spekulacje transferowe. Piłkarz może też liczyć na podwyżkę pensji.