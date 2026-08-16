Milan otworzył drzwi. Tyle trzeba zapłacić za Rafaela Leao

AC Milan może tego lata stracić jedną ze swoich największych gwiazd. Rafael Leao nie jest już nietykalny, a klub jest gotowy rozważyć oferty w wysokości 40 milionów euro.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Milan wycenił swoją gwiazdę. Rafael Leao może zmienić klub

AC Milan może być gotowy na rozstanie z Rafaelem Leao. Portugalczyk przez lata był jednym z najważniejszych piłkarzy zespołu, ale obecnie jego pozycja w klubie wyraźnie się zmieniła. Według Nicolo Schiry zarząd Rossonerich nie traktuje już 27-latka jako zawodnika nie na sprzedaż.

Klub z Serie A ma być skłonny wysłuchać propozycji opiewających na mniej więcej 40 milionów euro. Władze klubu czekają obecnie na konkretne zapytania od potencjalnych nabywców. Ostateczna decyzja może zatem zależeć przede wszystkim od tego, czy pojawi się oferta spełniająca oczekiwania finansowe.

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Rafael Leao reprezentuje barwy Milanu od 2019 roku. W tym czasie Portugalczyk rozegrał dla włoskiego zespołu aż 293 spotkania, zdobywając 80 bramek i dokładając do tego 55 asyst. Jego szybkość, drybling i umiejętność kreowania sytuacji przez lata czyniły go jednym z najbardziej wartościowych zawodników Rossonerich.

Sytuacja może być jednak związana również z decyzją samego piłkarza. W maju Rafael Leao miał zakomunikować zamiar opuszczenia Milanu podczas obecnego lata. Nie jest tym samym wykluczone, że obie strony są już przygotowane na rozstanie.

Portugalczyk nie powinien narzekać na brak zainteresowania. W ostatnich tygodniach pojawiały się informacje o zainteresowaniu jego usługami ze strony Galatasaray. Na razie brakuje jednak konkretnej oferty, która przekonałaby Mediolańczyków do sprzedaży.