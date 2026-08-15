Inter ogłosił bombę transferową. Ogromne wzmocnienie

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Oficjalnie: Djed Spence dołączył do Interu Mediolan

Inter Mediolan poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Djeda Spence’a z Tottenhamu Hotspur. 26-letni prawy obrońca po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła 30 milionów euro. Angielski wahadłowy zastąpi Denzela Dumfriesa.

Tym samym włoski klub dokonał bardzo dużego wzmocnienia swojego składu. Spence może występować na obu bokach defensywy, co bez wątpienia doceni trener ekipy Nerazzurrich – Cristian Chivu. Warto dodać, że o czternastokrotnego reprezentanta Anglii zabiegali także inni giganci, między innymi AC Milan, Manchester United oraz Liverpool. Ostatecznie to jednak Inter Mediolan wygrał wyścig o podpis zawodnika.

Spence przywdziewał koszulkę zespołu Kogutów od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Tottenham Hotspur Stadium za niespełna 15 milionów euro z Middlesbrough. Ma również doświadczenie z gry we Włoszech, ponieważ od stycznia do czerwca 2024 roku przebywał na wypożyczeniu w Genoi. Na tej samej zasadzie występował także w Stade Rennes oraz Leeds United. W poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkania.