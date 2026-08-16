Mourinho osobiście skontaktował się z gwiazdą. Real zablokował transfer

Jose Mourinho osobiście skontaktował się z Alessandro Bastonim w sprawie transferu do Realu Madryt. Jednak jak informuje dziennikarz Ruben Martin, władze Królewskich nie są przekonane do tego ruchu.

Agencia LOF / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Alessandro Bastoni namawiany na transfer przez Mourinho

Jose Mourinho liczy na sprowadzenie jeszcze jednego środkowego obrońcy do Realu Madryt. Portugalski szkoleniowiec nie jest pewny formy Antonio Rüdigera oraz Edera Militao, który wciąż nie wrócił do gry po kontuzji w zeszłym sezonie. Z tego względu sam miał skontaktować się z Alessandro Bastonim w sprawie jego gotowości do przenosin na Santiago Bernabeu.

Inter Mediolan nie zamierza jednak pozbywać się lidera swojej defensywy za bezcen. Nerazzurri wycenili Włocha na minimum 60 milionów euro. Zarząd Los Blancos uznał te warunki za zbyt wygórowane i zablokował rozmowy.

Florentino Perez uważa, że obrona została już wystarczająco wzmocniona. Królewscy sprowadzili Ibrahima Konate, Denzela Dumfriesa oraz Marca Cucurellę, dlatego budżet na te pozycje został już wyczerpany. W klubie panuje przekonanie, że nie potrzebne są kolejne wielomilionowe inwestycje.

Mourinho otrzymał jasny komunikat od władz Realu, że kolejny obrońca nie trafi do klubu w standardowych okolicznościach. Temat transferu mógłby wrócić wyłącznie w przypadku niespodziewanego odejścia innego zawodnika lub kolejnego poważnego urazu.

Aktualnie wydaje się, że przejście Bastoniego do hiszpańskiego giganta jest mało prawdopodobne, choć do zamknięcia okienka transferowego pozostało jeszcze chwilę czasu.