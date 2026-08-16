Juventus chce podebrać go Milanowi. W tle wielki rywal z Premier League

Juventus rozgląda się za wzmocnieniem środka pola tego lata i znalazł interesującą opcję w Serie A. Na radarze turyńskiego klubu znalazł się Youssoufa Fofana z Milanu.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Milan może stracić Francuza. Juventus już przygląda się sytuacji

Juventus chce wzmocnić drugą linię zespołu prowadzonego przez Luciano Spallettiego, a jednym z analizowanych nazwisk jest właśnie Youssoufa Fofana. Francuz może wkrótce znaleźć się na transferowym rozdrożu, ponieważ według wieści został poinformowany, że może opuścić AC Milan.

Jak informuje Matteo Moretto dla TuttoMercatoWeb, sytuację pomocnika monitorują również kluby z Premier League. Zapytania w sprawie Fofany miały już kierować Nottingham Forest oraz Newcastle United. Juventus nie jest zatem jedynym chętnym, a dodatkowo musi najpierw uporządkować własną sytuację kadrową.

Turyńczycy chcą ocenić transfery przychodzące i wychodzące, zanim wykonają konkretny ruch. W przypadku Fofany może mieć to kluczowe znaczenie, ponieważ angielscy konkurenci dysponują znacznie większymi możliwościami finansowymi.

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Juventus może jednak zaoferować Francuzowi coś, czego nie da się przeliczyć wyłącznie na pieniądze. W nowym projekcie Spallettiego pomocnik mógłby otrzymać istotną rolę i być jednym z elementów przebudowanego środka pola.

Fofana trafił do Milanu w 2024 roku z AS Monaco. Jego największymi atutami są fizyczność, dynamika oraz umiejętność wchodzenia w pole karne. Profil Francuza może dobrze współgrać z pomysłami Spallettiego.

Na razie Juventus prowadzi obserwację, ale sytuacja może szybko nabrać tempa. Jeśli klub z Turynu zdecyduje się na konkretny ruch, Fofana może stać się jednym z ciekawszych celów transferowych tego lata.