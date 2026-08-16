Nicola Zalewski zaoferowany gigantowi! „Nie są zainteresowani”

08:28, 16. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Antonello Gioia, Kanał Sportowy

Nicola Zalewski został zaoferowany AC Milanowi, ale klub zdecydował, że nie jest zainteresowany transferem Polaka. Informacje w tej sprawie przekazał Antonello Gioia z "Corriere dello Sport", w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Nicola Zalewski
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

AC Milan nie jest zainteresowany Zalewskim

Nicola Zalewski to bez dwóch zdań jeden z czołowych reprezentantów Polski w ostatnim czasie. Znajduje się on w ścisłym gronie graczy, którzy stanowią o sile zespołu. Nieco inaczej wygląda jednak kariera klubowa wahadłowego, który z jednej strony jest ważnym graczem swojego zespołu, ale z drugiej raczej trudno powiedzieć, że jest niezbędny w układance Atalanty Bergamo.

Dlatego też w ostatnim czasie pojawiło się sporo informacji o możliwym transferze Polaka. Według informacji, które przekazał Antonello Gioia z serwisu „Corriere dello Sport”, Nicola Zalewski został zaoferowany AC Milanowi. Włoski gigant zdecydował się jednak odrzucić to zainteresowanie. Dziennikarz powiedział o tym w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

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koda, bo to byłby dobry ruch Milanu. Nicola jest lepszy niż Pervis Estupiñán i Davide Bartesaghi, którzy występują na lewym wahadle. Poza tym Polak może także grać jako ofensywny pomocnik, więc to byłby fajny pomysł, ale dziś nikt na San Siro o nim nie myśli – przekazał.

Nicola Zalewski w minionym sezonie rozegrał w sumie 42 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował siedem asyst. 24-letni reprezentant Polski na koncie ma w sumie 128 występów na poziomie włoskiej Serie A. Serwis „Transfermarkt” wycenia wahadłowego lub skrzydłowego na 20 milionów euro.

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