Inter sprzeda Henrique, żeby kupić piłkarza Liverpoolu

Luis Henrique może zmienić klub wewnątrz Serie A. Z doniesień Corriere dello Sport wynika, że Inter Mediolan chce uzbierać w ten sposób pieniądze na inny transfer. Ich celem jest Curtis Jones z Liverpoolu.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Crisitan Chivu

Inter zbiera fundusze na transfer Jonesa z Liverpoolu

Inter Mediolan notuje dość spokojne okno transferowe. W ekipie mistrza Włoch na próżno szukać głośnych transakcji, jeśli chodzi o transfery przychodzące. Więcej emocji wzbudzały odejścia takich zawodników jak Denzel Dumfries, Davide Frattesi czy Yann Sommer.

Na chwilę obecną Nerazzurri ściągnęli czterech nowych piłkarzy. Klub wzmocnił m.in. Djed Spence, John Stones czy Aleksandar Stanković. W najbliższej przyszłości można spodziewać się jeszcze jednego zawodnika. Nie jest tajemnicą, że Inter chciałby Curtisa Jonesa.

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Informacje o możliwym transferze Curtisa Jonesa pojawiają się w mediach od kilku miesięcy. Liverpool jest gotowy sprzedać Anglika, ale tylko wtedy, jeśli pojawi się klub, który spełni ich oczekiwania finansowe. Jak dotąd taka sytuacja nie miała jeszcze miejsca. Orientacyjna wycena wynosi ok. 40 milionów euro. Mediolańczycy nie są w stanie tyle wyłożyć.

Corriere dello Sport sugeruje, że Inter chce uzbierać fundusze na transfer poprzez sprzedaż jednego z obecnych piłkarzy. Na wylocie znalazł się Luis Henrique, o którego zabiega AS Roma. Mowa o kwocie w okolicach 30 milionów euro. Zarobione pieniądze mają zostać przeznaczone na wzmocnienia. Inter chce wynegocjować z Liverpoolem cenę 35 mln euro za Curtisa Jonesa.

W poprzednim sezonie Jones uzbierał 49 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty. Jest wychowankiem The Reds, dla którego w pierwszym zespole gra od lipca 2020 roku. Sześć razy wystąpił także w barwach reprezentacji Anglii.