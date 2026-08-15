Zdolny obrońca opuścił Milan. Obrał kierunek na Francję

Zachary Athekame został wypożyczony z Milanu do Olympique'u Lyon. 21-letni szwajcarski prawy obrońca poszuka regularnych występów na francuskich boiskach.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Zachary Athekame

Oficjalnie: Zachary Athekame wypożyczony do Olympique’u Lyon

Olympique Lyon poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Zachary’ego Athekame z Milanu. 21-letni prawy obrońca po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027 roku. W umowie nie znalazła się opcja wykupu.

Mediolański gigant nadal wiąże duże nadzieje ze szwajcarskim bocznym defensorem, ale wysłał go na czasowy pobyt do Francji, aby ten zebrał cenne doświadczenie. Wydaje się, że taka transakcja jest korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron.

AC Milan zachowa bowiem kontrolę nad jego przyszłością, Lyon otrzyma ciekawego zawodnika, a sam Athekame będzie mógł liczyć na regularną grę w ekipie Les Gones.

Młodzieżowy reprezentant Szwajcarii przeniósł się na San Siro w sierpniu 2025 roku za 10 milionów euro z BSC Young Boys Berno. Do tej pory w koszulce drużyny Rossonerich rozegrał łącznie 29 meczów, zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na 15 milionów euro. Teraz boczny defensor spróbuje swoich sił w Ligue 1.