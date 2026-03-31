LaPresse/ SIPA USA/ PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku (SSC Napoli - Torino FC)

Napoli kontra Lukaku. Konflikt trwa

Romelu Lukaku otrzymał powołanie na marcowe zgrupowanie reprezentacji Belgii. Rosły napastnik ostatecznie został wycofany z kadry jeszcze przed pierwszym spotkaniem. Jednak nie wrócił do klubu i postanowił kontynuować rehabilitację w ojczyźnie. Napoli postawiło mu ultimatum.

Mimo tego 32-latek nie odpowiedział na wezwanie swojego pracodawcy i nadal nie pojawił się klubie. Wobec tego Partneopei postanowili opublikować oficjalne oświadczenie dotyczące sytuacji snajpera. – Klub SSC Napoli potwierdza, że Romelu Lukaku nie stawił się dzisiaj na wezwanie do powrotu na trening. Klub zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań dyscyplinarnych, a także do podjęcia decyzji, czy zawodnik będzie nadal trenował z drużyną na czas nieokreślony – czytamy w krótkim komunikacie.

Lukaku jest związany z Napoli kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że Belg nie wypełni umowy i odejdzie już po sezonie. Był zawodnik Interu i Romy występuje pod Wezuwiuszem od sierpnia 2024 roku. Do tej pory udało mu się zdobyć 15 bramek i zaliczyć 11 asyst w 45 meczach.