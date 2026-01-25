Napoli traci gwiazdę. Konieczna operacja

Napoli w najbliższych miesiącach będzie musiało radzić sobie bez jednej z największych gwiazd. Nicolo Schira potwierdził, że David Neres podda się operacji.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte (Inter - Napoli)

Napoli bez kluczowego gracza

Sześć goli i cztery asysty – takim dorobkiem w tym sezonie legitymuje się David Neres. Ośmiokrotny reprezentant Brazylii do tej pory rozegrał 25 meczów, ale szybko nie poprawi tego dorobku. W pojedynku z Lazio 28-latek doznał kontuzji, która okazała się zdecydowanie bardziej poważna niż początkowo sądziło Napoli.

Neres po odniesieniu urazu zanotował jeszcze jeden występ – w starciu z Parmą pojawił się na boisku w 58. minucie. Wszystko wskazuje na to, że to dla niego ostatnie spotkanie w najbliższych miesiącach. Nicolo Schira ujawnił, ze napastnik podda się operacji.

Był zawodnik Ajaxu i Benfiki, o ile wszystko przebiegnie zgodnie z planem, będzie pauzował przez co najmniej trzy miesiące. Neres może wrócić na boisko dopiero w maju. Jak wtedy będzie wyglądała sytuacja Napoli w walce o mistrzostwo Włoch? Aktualnie Partenopei tracą do Interu dziewięć oczek, ale rozegrali o jedno spotkanie mniej. Natomiast w Lidze Mistrzów podopieczni Antonio Conte plasują się na 25. miejscu i o awans do kolejnej fazy powalczą w ostatniej serii zmagań.