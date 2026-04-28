Arsenal rozgląda się za nowymi ofensywnymi graczami. Jak się okazuje, trop Kanonierów prowadzi do Realu Madryt. Na ich radarze znalazł się bowiem Endrick, który obecnie jest wypożyczony do Olympique Lyonu - informuje "Mundo Deportivo".

Endrick wzmocni Arsenal? Poważne zainteresowanie

Arsenal kolejny sezon ma problemy w ofensywie. Kłopoty sprawiły, że wzmocnienie tej pozycji ponownie jest priorytetem na okienko transferowe. Kanonierzy mieli już wybrać odpowiedniego kandydata do przyjścia. „Mundo Deportivo” przekazuje, że londyńczycy są gotowi pozyskać Endricka z Realu Madryt.

Obecnie nie jest znane stanowisko hiszpańskiego giganta. Królewscy nie będą spieszyli się z decyzją. Arsenal natomiast czeka tylko na sygnał i wówczas ruszy po utalentowanego Brazylijczyka. 19-latek trafił przed dwoma laty na Estadio Santiago Bernabeu za prawie 50 milionów euro. Dziś Kanonierzy zapewne będą musieli zapłacić podobną kwotę.

Endrick nie znalazł uznania w Realu Madryt. Wraz z początkiem roku Brazylijczyk trafił na wypożyczenie do Olympique Lyonu. Przeprowadzka do Francji znakomicie podziałała na 19-latka, który z miejsca zaczął udowodniać, że drzemie w nim ogromny potencjał. Arsenal bacznie śledzi poczynania napastnika w Ligue 1.

Dotychczas Endrick rozegrał 18 spotkań w koszulce Olympique Lyonu. Reprezentant Brazylii zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.