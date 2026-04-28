Arsenal celuje w piłkarza Realu Madryt! Szykuje się głośny transfer

17:11, 28. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Mundo Deportivo

Arsenal rozgląda się za nowymi ofensywnymi graczami. Jak się okazuje, trop Kanonierów prowadzi do Realu Madryt. Na ich radarze znalazł się bowiem Endrick, który obecnie jest wypożyczony do Olympique Lyonu - informuje "Mundo Deportivo".

Endrick wzmocni Arsenal? Poważne zainteresowanie

Arsenal kolejny sezon ma problemy w ofensywie. Kłopoty sprawiły, że wzmocnienie tej pozycji ponownie jest priorytetem na okienko transferowe. Kanonierzy mieli już wybrać odpowiedniego kandydata do przyjścia. „Mundo Deportivo” przekazuje, że londyńczycy są gotowi pozyskać Endricka z Realu Madryt.

Obecnie nie jest znane stanowisko hiszpańskiego giganta. Królewscy nie będą spieszyli się z decyzją. Arsenal natomiast czeka tylko na sygnał i wówczas ruszy po utalentowanego Brazylijczyka. 19-latek trafił przed dwoma laty na Estadio Santiago Bernabeu za prawie 50 milionów euro. Dziś Kanonierzy zapewne będą musieli zapłacić podobną kwotę.

Endrick nie znalazł uznania w Realu Madryt. Wraz z początkiem roku Brazylijczyk trafił na wypożyczenie do Olympique Lyonu. Przeprowadzka do Francji znakomicie podziałała na 19-latka, który z miejsca zaczął udowodniać, że drzemie w nim ogromny potencjał. Arsenal bacznie śledzi poczynania napastnika w Ligue 1.

Dotychczas Endrick rozegrał 18 spotkań w koszulce Olympique Lyonu. Reprezentant Brazylii zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości