Xabi Alonso może wrócić do pracy. Chce go angielski gigant

Xabi Alonso znalazł się na celowniku Chelsea. Klub szuka kolejnego w tym sezonie szkoleniowca, który przejmie zespół. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "The Telegraph".

Chelsea w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców. Wielu spodziewało się, że być może uda się zawalczyć o czołowe miejsca w Premier League. Z pewnością marzeniem było miejsce w pierwszej trójce. Tymczasem obecnie The Blues zajmują 8. miejsce w stawce i cały czas spadają ich szanse nawet na walkę o europejskie puchary.

Powodów takiej sytuacji w klubie z Londynu z pewnością jest wiele. Jednym z nich są częste zmiany szkoleniowców. Tylko w tych rozgrywkach drużynę prowadził dwóch trener: Enzo Maresca oraz Liam Rosenior. Po zwolnieniu tego drugiego zespół przejął tymczasowo Calum McFarlane. Wiadomo jednak, że nie będzie pełnić tej roli na stałe. Dlatego też trwają poszukiwania następcy. Opcji jest wiele. Jedną z nich jest Xabi Alonso, o czym donosi „The Telegraph”. Hiszpan jest jednym z najgorętszych nazwisk na rynku i z tego skorzystać chcą także władze The Blues.

Xabi Alonso w tym sezonie prowadził zespół Realu Madryt, ale na początku stycznia został zwolniony z klubu. W sumie jako szkoleniowiec Królewskich zanotował średnią punktową na poziomie 2,24 pkt./mecz. Wcześniej z sukcesami prowadził Bayer Leverkusen. Został m.in. mistrzem Niemiec oraz wygrał Puchar tego kraju w sezonie 2023/24.

