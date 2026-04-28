Manchester United dopina kluczowy ruch. Ważna decyzja zapadła

17:49, 28. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Manchester United jest o krok od przedłużenia kontraktu z jednym z kluczowych zawodników. Konkretne informacje na swoim profilu na X przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Kobbie Mainoo zostanie na dłużej w Man Utd

Manchester United według najnowszych informacji osiągnął pełne porozumienie z Kobbie Mainoo. Wszystkie szczegóły kontraktu zostały już uzgodnione, a jego podpisanie ma nastąpić w najbliższych dniach. Wieści przekazał ekspert ws. transferów Fabrizio Romano.

Insider ujawnił, że nowa umowa ma obowiązywać przez pięć lat i obejmuje również podwyżkę wynagrodzenia zawodnika. Klub chce w ten sposób nagrodzić jego rozwój oraz rosnącą rolę w zespole, szczególnie w ostatnich miesiącach.

Mainoo od momentu przejęcia drużyny przez Michaela Carricka stał się jednym z kluczowych ogniw Manchesteru United. Pomocnik regularnie pojawia się w wyjściowym składzie i występuje w każdym spotkaniu, co podkreśla jego znaczenie w obecnym projekcie sportowym klubu.

Romano podkreślił, że zawodnik zaakceptował wszystkie warunki i nie było większych przeszkód w negocjacjach. Decyzja o pozostaniu w klubie z Old Trafford ma być wyrazem zaufania do wizji rozwoju drużyny oraz chęci dalszej walki o najwyższe cele.

Według dziennikarza podpisanie kontraktu to już formalność. Sam zawodnik wkrótce oficjalnie zwiąże swoją przyszłość z klubem na dłużej. W tym sezonie 21-latek wystąpił łącznie w 26 spotkaniach, notując w nich trzy asysty. Dotychczasowa umowa Mainoo obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

