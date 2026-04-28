40 milionów euro za Oskara Pietuszewskiego! Gigant Premier League wkracza do akcji

Arsenal przygotowuje 40 milionów euro do zaoferowania za Oskara Pietuszewskiego. Polak jest na radarze czołowych klubów Europy od kilku miesięcy. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Sports Boom".

fot. DiaEsportivo Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski to bez dwóch zdań jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy w Polsce. I chodzi tu nie tylko o to, co obecnie, ale i ostatnie lata, a może i dekadę. Skrzydłowy FC Porto przebojem wdarł się do klubu i teraz utrzymuje miejsce w pierwszym składzie. Wszystko wskazuje jednak na to, że tylko kwestią czasu jest jego transfer do mocniejszej ligi, a być może i do giganta europejskiego futbolu.

Według informacji przekazanych przez serwis „Sports Boom”, Arsenal przygotowuje się do złożenia oferty w wysokości 40 milionów euro za Oskara Pietuszewskiego. To bez dwóch zdań przełomowa informacja. Do tej pory media podawały tylko, że młody reprezentant Polski jest tylko na radarze mocniejszych ekip, a tutaj mowa już o przystąpieniu do wstępnych ofert i rozmów.

Co jednak ważne, należy pamiętać, że FC Porto zapisało sobie w kontrakcie Oskara Pietuszewskiego klauzulę wykupu w wysokości 60 milionów euro. Może się okazać, że do bez jej aktywacji pozyskania skrzydłowego nie będzie. Zimą przeszedł on z Jagiellonii Białystok za około 11 milionów euro.

Do tej pory w barwach FC Porto Pietuszewski rozegrał 15 spotkań i zdobył w nich trzy gole oraz zanotował cztery asysty. W ostatnim meczu ligi portugalskiej wywalczył rzut karny. Serwis „Transfermarkt” wycenia 17-latka obecnie na 20 milionów euro. Jego umowa w Portugalii obowiązuje do 2029 roku.

Zobacz także: „Robert Lewandowski z ciekawością patrzy w kierunku tej ligi”