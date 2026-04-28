40 milionów euro za Oskara Pietuszewskiego! Gigant Premier League wkracza do akcji

17:19, 28. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Arsenal przygotowuje 40 milionów euro do zaoferowania za Oskara Pietuszewskiego. Polak jest na radarze czołowych klubów Europy od kilku miesięcy. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Sports Boom".

fot. DiaEsportivo Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski to bez dwóch zdań jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy w Polsce. I chodzi tu nie tylko o to, co obecnie, ale i ostatnie lata, a może i dekadę. Skrzydłowy FC Porto przebojem wdarł się do klubu i teraz utrzymuje miejsce w pierwszym składzie. Wszystko wskazuje jednak na to, że tylko kwestią czasu jest jego transfer do mocniejszej ligi, a być może i do giganta europejskiego futbolu.

Według informacji przekazanych przez serwis „Sports Boom”, Arsenal przygotowuje się do złożenia oferty w wysokości 40 milionów euro za Oskara Pietuszewskiego. To bez dwóch zdań przełomowa informacja. Do tej pory media podawały tylko, że młody reprezentant Polski jest tylko na radarze mocniejszych ekip, a tutaj mowa już o przystąpieniu do wstępnych ofert i rozmów.

Co jednak ważne, należy pamiętać, że FC Porto zapisało sobie w kontrakcie Oskara Pietuszewskiego klauzulę wykupu w wysokości 60 milionów euro. Może się okazać, że do bez jej aktywacji pozyskania skrzydłowego nie będzie. Zimą przeszedł on z Jagiellonii Białystok za około 11 milionów euro.

Do tej pory w barwach FC Porto Pietuszewski rozegrał 15 spotkań i zdobył w nich trzy gole oraz zanotował cztery asysty. W ostatnim meczu ligi portugalskiej wywalczył rzut karny. Serwis „Transfermarkt” wycenia 17-latka obecnie na 20 milionów euro. Jego umowa w Portugalii obowiązuje do 2029 roku.

